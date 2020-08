Jan Thomas tjener småpenger på studioene: - Dyre i drift

Til tross for høye priser på behandlinger hos Jan Thomas Studio, er ikke resultatet til selskapet mye å skryte av - selv om driftresultatet har økt.

- Vi ser at vi har hatt en liten økning, noe vi absolutt er fornye med. Avdelingene våre er dyre i drift og har lenge vært ansett som en flagship store og en brand hub for andre aktiviteter vi er involvert i, sier daglig leder Christopher Mørch Husby i Jan Thomas Studio AS til Nettavisen.

- Selv om salongene i seg selv ikke har vært noen pengemaskin, er det gøy at Jan Thomas Studio som salong har hatt en økning i driftsresultat, fortsetter han, som også er Jan Thomas sin eksmann.

Jan Thomas (født Jan Bertin Østervold) er stylist og eier av skjønnhetssalongen Jan Thomas Studio i Parkveien på skrå bak Slottet, et studio han åpnet i 2008. Han har også en salong på Frogner i Oslo.

Høye driftskostnader

Hos Jan Thomas Studio koster en hårklipp 1190 kroner hos en hårstylist, og 990 kroner hos en frisør. Etterfarge og bunnfarge koster 1590 kroner hos en hårstylist og 1290 kroner hos en frisør.

Stive priser til tross, selskapet tjener ikke store summer selskapet Jan Thomas AS tjener. Likevel har selskapet tidoblet resultatet før skatt fra i fjor. I 2018 hadde de et resultat på 10.401 kroner, mens i 2019 var de oppe i 102.611 kroner.

Til sammenligning var resultatet på 740.000 kroner i 2017, noe Nettavisen også omtalte i fjor. Da skrev vi også at resultatfallet fra 2017 til 2018 skyldtes en kraftig økning i varekostnadene og andre driftskostnader.

Omsetningen til selskapet hadde en omsetning på drøye 11 millioner kroner i 2019, en økning på 168.455 kroner fra 2018. Til sammenligning lå omsetningen på 9,35 millioner i 2017.

- Omsetningen har gått noe opp i tillegg til at vi har jobbet med å holde varekostnadene nede, forklarer Husby.

Selv om omsetningen ligger på drøye 11 millioner kroner, hadde de kostnader på drøye 10,89 millioner kroner.

Økte lønnskostnader

På slutten av 2019 var det 14 årsverk registrert i selskapet, og totale lønnskostnader lå på 6.37.437 kroner mot 5.870.121 kroner året før.

- Økning i lønnskostnader skyldes blant annet normal lønnsjustering i tillegg til at teamet vårt belønnes basert på performance, forklarer han.

- Jan Thomas Studio med våre avdelinger i Parkveien og på Frogner har i tillegg en meget stabil bemanning, noe vi selvsagt er veldig stolte av, fortsetter Husby.

Selv tok han i fjor ut 486.092 kroner i lønn - nesten 8.000 kroner mindre enn i 2018.

Husby har ikke besvart Nettavisens spørsmål om hva Jan Thomas selv tok ut i lønn i 2019, noe som ikke kommer fram av årsregnskapet Nettavisen har tilgang til.

Jan Thomas AS omfatter for øvrig kun salongdrift, og deres våre merkevarer og produktserier faller ikke under dette selskapet. Dette er altså noe de tjener penger på i tillegg til salongdriften.

- Utfordrende

Husby forteller til Nettavisen at de har spennende planer for fremtiden, men vil ikke røpe disse helt enda. Det er imidlertid ingen tvil om at de har hatt en utfordrende vår etter koronviruset slo ut i Norge.

- Det er klart at man merker hvor sårbare man er når også vi ble rammet av koronapandemien, som resulterte i stengte salonger. Det har vært utfordrende, sier han, og legger til:

- Vi har imidlertid et fantastisk støttende team med høy arbeidsmoral og godt samhold, derfor har vi klart å holde oss positive. Ikke minst har dette inspirert oss til å tenke nytt, og vi har blitt enda litt mer på hugget.

SKILT: Jan Thomas og Christopher Mørch Husby var gift i flere år, men skilte lag for fem år siden. Arkivfoto. Foto: Anette Karlsen (NTB scanpix)

Jan Thomas giftet seg for øvrig med Christopher Mørch Husby i 2009, men paret skilte seg i 2015.