Jan Tore Kjær selger hytta på utradisjonelt vis

La selv ut hytta på Finn - med noe uvanlige bilder - søndag ettermiddag, og han har allerede mottatt bud.

Tidligere VIF Hockey-direktør og en av årets «Skal vi danse»-deltakere, Jan Tore Kjær, selger hytta sin - og det med minimal meglerhjelp.

Eiendommen, som ligger over svenskegrensen, knappe tre timer med bil fra Oslo, har av Kjær selv fått en prisantydning på 5 850 000 millioner.

- Det er det som er markedsprisen i området, og det har allerede kommet et bud som ligger litt under det, så jeg tror vi har truffet bra med prisantydningen sånn sett. Det er også et par andre som allerede har meldt sin interesse, og som har sagt at de kommer på visning.

Holder visningene på egen hånd

Kjær står selv for visningene i kommende uke:

- Etter å ha solgt noen eiendommer på egen hånd tidligere har jeg lært at man kjenner sin egen eiendom best, og da er det unødvendig å bruke ekstra penger på annonsering. Vi har gjort en avtale med et lokalt meglerfirma som tar seg av papirarbeidet, men resten fikser vi selv, forteller Kjær til Nettavisen.

Det innebærer også salgsoppgaven og bildene av hytta, som du kan se i videoen øverst i saken.

Bildene viser blant annet Kjær på en firehjuling og familien hans på snøscootere.

- Ved å vise personlige bilder så får man jo fram de fine sidene ved eiendommen, får vist at det er mennesker som har bodd der og hatt et liv der. Så det er jo en av fordelene med å håndtere dette privat, at man får fram de sidene av det, mener Kjær.

SELGER HYTTA: Jan Tore Kjær selger hytta på egen hånd. Foto: Jan Tore Kjær

- Tåre i øyekroken

Den tidligere hockeyprofilen, som røk ut av høstens femte «Skal vi danse»-sending, sier salget er noe vemodig:

- Vi har jo en hel del historie med den hytta. Flere episoder med «Iskrigerne» ble spilt inn der blant annet, og nå skal vi feire jul der oppe for siste gang. Jeg merker allerede nå at det blir tungt å dra ned derfra i januar, og levere fra seg nøkkelen. Det er nesten så jeg får en tåre i øyekroken allerede, ler Kjær.

- Men hvorfor selger dere den da?

- Først og fremst så har vi brukt den veldig lite de siste årene. Det er nesten så man får dårlig samvittighet av å ha så mye kapital stående ubrukt i fjellheimen der. Og sånn er det, livet forandrer seg litt. Vi drømmer oss til varmere strøk, og har allerede sett på noen eiendommer, blant annet i Italia.

Tanken om å selge har måtte modne seg over tid, forteller Kjær:

- Det endte med at vi la ut en forespørsel på en lokale Facebook-side, for hytteeierne i området der, for å sjekke interessen, og plutselig så var det noen som tok kontakt. Det har skjedd litt gradvis, forteller Kjær, som har hatt hytte i området i 16 år.