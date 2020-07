Januar 2000: Coshopper - mitt første startup

Utdrag fra boken «Startup-helvete», skrevet av Nicolai Prydz.

En fantastisk lettelse. Pusset skoene ekstra lenge. Nå var de vel fine nok? Registrerte at de reflekterte lampen i taket. Vi skulle feire og alt måtte være på stell i dag. Jeg kunne nesten ikke tro det. Dag og natt jobbingen hadde gitt resultater. Strålende resultater.

Nå kunne jeg endelig senke skuldrene. Ikke bare greide vi å få verdsatt selskapet til 100 millioner, men i tillegg hadde vi fått 100 millioner på konto. 200 millioner var verdien. Dette var kun seks måneder etter dagen vi etablerte selskapet, og natten jeg og min medgründer, Lars Grini fullførte den første forretningsplanen. Jeg kunne nesten ikke tro det. Hva kunne vi vel ikke få til for 100 millioner kroner!

For en personlig triumf etter fadesen med Global Money Games, og for en start på det nye årtusenet. Pusset enda litt mer på skoene, mens jeg nynnet på en slager og samtidig vurderte hvilket slips og skjorte jeg skulle ta på.

Bagatelle. Michelin-restauranten som alle snakker om, og der stjernekokken, Eivind Hellstrøm, sørget for de mest originale smaker. Det var visst en tradisjon at meglerhuset inviterte til feiring etter en vellykket pengejakt, eller emisjon som det så flott heter på finansspråket. Vi hadde verdens beste aksjonærer, verdens beste idé og verdens beste team. Middagen var takken fra meglerhuset for et vellykket samarbeid. Ikke skulle jeg betale selv heller. Tanken om at meglerhuset fikk ekstremt godt betalt for noen måneders arbeid, slo meg. Helt gratis var ikke middagen.

Fikk etterhvert på meg finstasen, tok gele i håret, og mente jeg så tilstrekkelig stasen ut. Telefonen ringte innimellom fra venner og bekjente som gratulerte. Noen kunne fortelle at de hadde tegnet seg for aksjer i emisjonen selv. Jeg nærmest småløp ned til baren hvor min medgründer og vår nye sjef ventet. Vi skulle treffes der for en drink først, for deretter å gå sammen ned Bygdøy Allé til restauranten der vi skulle møte meglerne.

Vi ble tatt vel i mot, og ikke lenge etterpå kom de små himmelske rettene som perler på en snor. Alle smilte og var i godt humør. Champagnen var utsøkt. Vinen var upåklagelig god, og alt var som det burde være for vellykkede mennesker da Cognac`en ble servert sammen med en dobbel espresso. År 2000. For en start. Dette blir jævlig gøy. Nå skulle vi ta verden. Raskt som faen.