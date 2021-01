Januarsalget «som blåst bort» hos sportskjedene: - Aldri skjedd før

Selv eldre ski selges til fullpris og vel så det.

Vinterværet har fått fart på omsetningen av sportsutstyr. Ferske tall viser at om du tror du skal få gode rabatter i januar, må du lete med lupe.

I de foregående årene har priser på vintersportsutstyr nesten alltid vært lavere i januar enn 1. november året før.

Men dette er nå snudd på hodet, og i stedet er januarprisene høyere, opplyser Are Vitterså, norgessjef i prisjakt.no:

- Det har aldri skjedd før så lenge vi har gjort disse sammenligningene.

Gamle modeller opp i pris

En sjekk av ski-priser viser også en annen interessant utvikling. Flere skimodeller selges nå dyrere enn for et år siden, og selv eldre modeller kan ha gått opp i pris.

For eksempel hadde nettbutikken til Foss Sport et par Madshus-ski (Madshus Redline Carbon Skate Cold 2017/2018-modell) som spratt opp i pris ved nyttår. Da Nettavisen sjekket, kostet skiene 2190 kroner mer enn for et år siden. Nå kostet skiene 5.840 kroner.

- Høyst sannsynlig er det en kampanjepris som har falt ut ved nyttår. Og så har vi glemt å justere den ned igjen, for det er ikke meningen at den skal være så dyr. Vi selger denne skien til 3.500, sier Anders Hallingstad, daglig leder i Foss Sport

Han lovet å korrigere prisen umiddelbart etter at Nettavisen tok kontakt.

Skaug sport, en annen langrennsspesialist, selger modellen Rossignol R-Skin Race IFP 17/18 til 3.599 kroner. Den kostet 2.199 kroner for et år siden. Nettavisen har registrert flere tilfeller av at gamle modeller er satt opp i pris, men vi har ikke saumfart hele markedet.

Ifølge Are Vittersø i Prisjakt er 1. november den datoen som tradisjonelt har de høyeste prisene på de mest populære varene.

En sammenligning mellom denne datoen og snittpriser i januar, viser at prisene har økt med 2,83 prosent - basert på pris-utviklingen for totalt 700.000 varer i vintersport-kategorien.

- Helt krise i fjor

Nettkampanjene har tidbegrensning som går ut på bestemte datoer, og det har skjedd i dette tilfellet, hevder Hallingstad.

- Vi er en frittstående butikk som er avhengig av å yte god service og kunnskap, og har ikke til hensikt å lure kunder, understreker Hallingstad.

Han oppfordrer til å sjekke pris med butikken om man ser slike prisutslag på nettet. At det er fart i salget av langrennsski og annet vintersportutstyr henger rett og slett sammen med været, poengterer han.

- Det betyr jo også at ting fra i fjor kan selges i år. Langrennsstøvler eller ski fra i fjor går ikke ut på dato så fort.

- Men det betyr vel også at man ikke trenger å ha kampanje, når etterspørselen er så høy?



- Januar, februar og mars i fjor var helt krise. Så da kan det ligge ting på lager som man kan selge til en OK pris. At prisene holder seg bedre når det er meget gode forhold, er opplagt. Vi er sårbare - det går bra når det er bra med snø, og omvendt, sier Anders Hallingstad i Foss Sport.

XXL: - Kan få kortsiktige utslag

Skaug Sport har ikke besvart Nettavisens henvendelse. XXL, den største aktøren i markedet, bekrefter at markedet er markant annerledes enn for et år siden.

- Januarsalget har vært annerledes i år. Vi har hatt gode tilbud i år også, men oppfordret kundene til å handle på nett i tråd med myndighetenes anbefalinger, sier Andreas Nyheim, kommunikasjonsdirektør i XXL.

Han understreker også at prisstrategien står fast:

- Vi skal fortsatt være billigere enn konkurrentene. Vi følger markedet tett og har ikke gjort noen endringer på dette området. Prisene blir påvirket av mange forhold. Den siste tiden har pandemien påvirket både etterspørselen og tilbudet av varer, og det kan også gi kortsiktige prisutslag.

Men at XXL hevder å være billigst er også verdt å etterprøve. En liten sjekk viser at for eksempel Rossignols X-Ium-felleski er 10 prosent billigere på Foss Sport enn XXL.

Økte 1200 prosent

Prisjakt-sjefen har observert en ekstrem vekst også i andre segmenter - som nesten 1200 prosent vekst i antall søk etter akebrett/snowracer/snøleker.

- Også skøyter ser ut til å ha en salgsboom denne måneden - her ser vi en økning på over 800 prosent i søkevolumet så langt i år, sier Vittersø.

Prisjakt-sjefen oppfordrer til å sjekke priser grundig. Ved å sjekke prishistorikk i prissammenligningstjenestene kan du finne ut om en vare er satt mye opp eller ned - og om prisen du ser i en nettbutikk er høy eller lav.

- Kundenes etterspørsel etter mange av de mest populære modellene er åpenbart så høy at butikkene klarer å tømme gamle lagre uten å måtte ty til store rabatter.

Mange oppgir ikke årsmodell i sin produktspesifikasjon i nettbutikkene, poengterer Vittersø, som oppfordrer til å sjekke grundig hvis man er opptatt av sånt.

- Send eventuelt en epost til nettbutikken, hvis du er i tvil.

