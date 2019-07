Jarle (54) ble svindlet for 30.000 kroner i helgen. – Det kan skje hvem som helst

Ved en ren tilfeldighet avdekket Jarle Brunsell at han hadde blitt svindlet for 30.000 kroner søndag kveld.

Søndag kveld satte Jarle seg ned og sjekket nettbanken ved en ren tilfeldighet, og til hans store skrekk var det 38 linjer med trekk fra kontoen.

– Jeg ble stressa og veldig irritert. Jeg skulle ønske det var noe å lære her, men det er det ikke, sier Jarle til Nettavisen.

38 trekk

Ifølge bankutskriftene hadde det vært en lang rekke trekk gjennom iTunes, altså Apples butikk for tjenester og produkter.

– Jeg ringte umiddelbart og sperret kortet. Det var bra jeg gjorde, for i morges var det syv-åtte linjer hvor det sto «venter». Vanligvis sjekker jeg jo nettbanken en gang eller to i måneden, men da ville de tømt kontoen helt, sier han.

Det som skremmer han mest er imidlertid ikke svindelen, men at det kan tydeligvis skje hvem som helst. For han sverger at han ikke har gått med på svindler eller utlevert kredittkortopplysningene til useriøse aktører.

– Noen har fått tak i kredittkortopplysningene. De fleste seriøse aktører krever jo BankID, og Apple krever Apple-ID, med passord og så videre. Selv når jeg skal laste ned en film må jeg jo opplyse passordet mitt, forklarer han.

Det svindlerne har gjort er å kjøpe iTunes-produkter. I butikken til Apple er det ikke bare musikk og film. Du kan også tegne abonnement og kjøpe gavekort. Dette kan igjen selges videre til andre på internett.

54-åringen understreker at han har fått veldig god service av Apple, som har tatt hans henvendelse på alvor. Selskapet har lovet svar i løpet av kort tid, og undersøker saken. Ettersom beløpet er forholdsvis stort, er det imidlertid et stykke opp i hierarkiet før han når frem.

– I Norge hadde de ikke beslutningsmyndighet for et så stort beløp, og i England hadde de heller ikke det. Det må nok til USA, og på grunn av tidsforskjell tar det litt lengre tid, forklarer han.

Som å kjøpe tusen bananer på Kiwi

Banken, som han også har vært i kontakt med, opplever mye slik svindel. De opplyste til 54-åringen at dette i praksis er det samme som om noen ruslet inn på Kiwi og kjøpte 1000 bananer.

– Jeg spurte banken om det virkelig er slik at noen kan bare gå inn i banken og hente penger, eller kjøpe tjenester. Og det sier de at det er. Jeg bruker kredittkortet på nett som alle andre, men du må være varsom med hvor du bruker det, så ikke de en måned senere kan bare plutselig bruke det for å svindle deg, sier han.

Han mener det er blitt veldig enkelt å skaffe seg kredittkortdetaljer.

– Det er det enkleste i verden. Bare tenk deg om du jobber i restaurantbransjen kan du ta et kjapt foto av kortet, eller skrive det ned på en gul lapp og selge det til en kriminell. Det er utallige måter å gjøre det på, og mange jeg sikkert aldri har tenkt på.

Apple rydder opp

Etter vi har intervjuet Jarle i løpet av dagen, ringer han oss på ettermiddagen og forklarer at Apple har fikset opp i svindelen.

– Apple refunderer 100 prosent. Dette var ikke forårsaket av Apple, og de har håndtert dette på en fremragende måte, sier han til Nettavisen.

Dermed får han heldigvis pengene tilbake. Selv om det skaper hodebry å tenke på at noen har fått tak i kredittkortopplysningene hans.

DIREKTØR: Elisabeth Lier Haugseth er direktør i Forbrukertilsynet, som har gode råd til folk for å unngå å bli svindlet. Foto: Kimm Saatvedt

Svindlere på fisketur

Forbrukertilsynet håndterer tusenvis av henvendelser om svindel hvert eneste år. De har flere råd til folk for å unngå å bli svindlet.

– Noen nettsteder, for eksempel steder som inneholder pornografi, lokker med tilgang til «gratis» innhold så lenge du oppgir kredittkortnummeret ditt slik at de kan sjekke om du er over 18 år. Forbrukere som har oppgitt kortnummeret har i slike tifleller opplevd at de blir trukket beløp fra kontoen som de ikke har godkjent, skriver Forbrukertilsynet i sine råd.

Forbrukertilsynets råd