Jeanette Dyhre Kvisvik vil kapre norske menn - nå skal utlendingene få svi

- Vi så en mulighet.

Nettavisen skrev i mars 2019 at seriegründer Jeanette Dyhre Kvisvik satset på netthandel for motebevisste kvinner med Villoid.no for å ta kampen opp mot utenlandske nettbutikker.

Dyhre Kvisvik fikk med seg mange kvinner i folkefinansieringen denne våren, og det brakte inn 5,8 millioner. Nå kommer den digitale motesatsingen mot norske menn, Villoman.no gikk «live» mandag.

- Det er få digitale tilbud for norske menn innenfor mote, så vi så en mulighet. Villoman er den første rendyrkede nettbutikken som retter seg mot menn. Nettbutikkene retter seg mot sport når det gjelder menn, som er den glemte målgruppen, sier Dyhre Kvisvik til Nettavisen Økonomi om den nye motesatsingen.

Attraktive

Kvinner handler oftere enn menn på nettet, men gutta handler til gjengjeld for et større beløp hver gang. Derfor er menn en veldig attraktiv målgruppe når det kommer til salg av klær og sko. Kjønnsforskjellene er imidlertid åpenbare.

- Menn er enklere i moteverden enn kvinner. De trenger ikke fem forskjellige «julekjoler», men det de elsker å kjøpe, er jakker og sko på nettet.

- Menn hater dessuten å stå i kø og gå i butikker, og de aller fleste setter ikke pris på shopping på samme måte som det kvinner gjør, sier gründeren om kjønnsforskjellene.

Kjøper utenlandsk

Og når menn først handler, går 60 prosent av dagens kjøp via de utenlandske nettbutikkene, som tyskeide Zalando. Dyhre Kvisvik sier den samme utviklingen skjedde i Sverige, men da broderfolket kom med gode nettalternativer, begynte svenske menn å handle her.

Norge ligger «et tiår bak» svenskene i utviklingen av nettbutikker. Konkurrentene til Villoman.no er derfor primært de utenlandske nettbutikkene, som Dyhre Kvisvik mener har et handicap. Toll og lange leveringstider er to av stikkordene.

- Menn vil kjøpe nå, bli ferdig med det, og få varen raskt levert hjem på døren. Det er mer testosteron i sving. Her ligger vår verdi, i motsetning til utenlandske nettbutikker kan vi levere varen hjem samme dag og dagen etter og uten ekstra toll og avgifter.

Ut av komfortsonen

- Det er flere butikker som henvender seg til menn, men dette er fysiske butikker med helt andre digitale vekstambisjoner enn oss, sier Dyhre Kvisvik.

I første omgang skal de finne varene som gjør det enkelt for menn å velge. Terskelen blir lav for de mest kommersielle produktene norske menn vet om.

- Vi begynner med 40 merker, men så jakter vi på kule merker som skal appellere til både unge menn og kvalitetsbevisste menn i 40- og 50 årene, lover hun. Det handler om å dytte den norske mannen litt ut av komfortsonen og få ham til å tenke på mer stil og velkleddhet.

Bevisste

Dyhre Kvisvik merker et større prispress, der koronapandemien brukes som unnskyldning til å presse prisene. I likhet med andre bransjer påvirker også pandemien leveransene i moteindustrien.

- Det er flere fabrikker som har måttet stenge. Vi tilbyr nå 130 merker på Villoid, og noen av merkene har slitt med leveransene. Det har vært skofabrikker i Italia som har måttet stenge helt ned, fordi noen av de ansatte er blitt koronasmittet, forteller Dyhre Kvisvik.

Stoppet opp

- Hvordan har koronapandemien ellers preget utviklingen for dere?

- Vi hadde en sterk vekst inn i 2020, men jeg husker veldig godt da nedstengingen kom 12. mars. Vi var i ferd med å hente inn kapital, men det stoppet helt opp, svarer Dyhre Kvisvik.

Hun forteller at de også var ferdig med innkjøpsesongen av festkjoler, men nedstengingen har påvirket festsesongen negativt, det samme har det rekordvarme året

- Vi har solgt færre kjoler enn i fjor, men samtidig har netthandelen vokst voldsomt. For noen uker siden oppfordret til og med myndighetene folk til ikke å gå i butikker. Så ser vi at det er blitt billigere å få nye kunder, og det gjør at vi vokser raskere med større lønnsomhet. Og de som først har begynt å handle hos oss, er blitt enda mer lojale.

Varner-gutta inn

Siden oppstarten er Varner-Gruppen kommet inn på eiersiden i Villoid.no, mens Dyhre Kvisvik og partner Jarle Snertingdalen eier nå 40 prosent av selskapet.

Men Villoid.no har foreløpig ikke tjent penger siden etableringen i 2015. Selskapet tapte i fjor 5,1 millioner i fjor av en nettoomsetning på 17 millioner kroner. Dyhre Kvisvik sier bruttoomsetningen lå på 22 millioner.

I år ser vi at underskuddet blir halvert, selv om vi har en vekst på 150 prosent, så det er vi veldig «happy» med.

Passerer 50 millioner

- Samlet har vi mål om å omsette for 80-100 millioner neste år. Lønnsomhet i netthandelen handler mye om volum. I år passerer vi 50 millioner i omsetning, det har vært en enorm vekst allerede utenom Villoman, sier hun.

Villoid.no utvikler ikke nettsidene selv, men halvparten av de ti ansatte er likevel teknologer. Villoman.no havner på den samme teknologiske plattformen.

- Våre teknologer bruker maskinlæring og bygger databaser og systemer. Det gjør at vi automatiserer prosesser og optimaliserer digital markedsføring, uten at det påfører oss særlige markedsføringskostnader, sier Dyhre Kvisvik.

Hun mener det er en viktig grunn til at omsetningen vokser så raskt samtidig som lønnsomheten bedrer seg.

