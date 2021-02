Jeff Bezos går av som Amazons administrerende direktør

Amazons grunnlegger Jeff Bezos går av som administrerende direktør og blir i stedet styreformann. Andy Jassy tar over i tredje kvartal.

I forbindelse med presentasjonen av selskapets årsregnskap for 2020 tirsdag, opplyser Jeff Bezos at han går av som administerende direktør senere i år.



Det er nåværende sjef for nettjenestene i Amazon, Andy Jassy, som vil ta over for 57-åringen.



Bezos har de siste årene vært omtalt som verdens rikeste person og antas å være god for godt over 1.500 milliarder kroner, ifølge CNBC.



Årsregnskapet for fjoråret som ble lagt frem tirsdag, viser at Amazons overskudd ble mer enn doblet i fjorårets fjerde kvartal, til 7,2 milliarder dollar – nesten 62 milliarder kroner.

Samtidig økte omsetningen med 44 prosent til rundt 1.080 milliarder kroner

Amazon regnes som et av verdens mektigste og mest verdifulle selskaper. Selskapet ble grunnlagt av Bezos i 1994.

