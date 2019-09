Jeg har en viktig ting å si til utlendinger som advarer Norge om boligprisene

Eksperter i utlandet kan ikke nok om den norske modellen.

Det europeiske rådet for systemrisiko, European Systemic Risk Board, ESRB, et slags europeisk finanstilsyn, advarte i juni om sårbarheten i boligmarkedet.

Jeg vil si følgende til utenlandske eksperter på norske boligpriser:

Bo her i Norge i 5 år, og følg med på hvordan vi fordeler rikdommen.

Hvorfor går det bra likevel, selv om boligprisene galopperer?

1. Det største statussymbolet for nordmenn er boligen. Videre kommer sikkert hytta, for ganske mange. Det er større for de fleste enn en Porsche, Ferrari og Lamborghini?

2. Vi har som nasjon så store reserver i form av 9689 mrd kroner i Pensjonsfondet. Politikere er allergiske mot arbeidsledighet over 4,5 prosent, så da bygger myndighetene broer, veier og bredbånd. Da bedres arbeidsmarkedet for folk flest.

3. Vi kan sette renta ned fra 1,5 prosent til null (boligrenta følger med nedover...)

4. Vi har store formuer i familiebanken (dvs. at familie, foreldre og besteforeldre bidrar, hvis noen i slekta mister jobben, eller blir syke). Jeg sier ikke at alle får hjelp, men en god tredjedel får det?

5. Vi har universelle velferdsgoder som gratis høyere utdanning, lege, sykehus (noe egenandel) og full lønn under sykdom i et helt år. Dyrt, men bra for de som rammes.

6. Arbeidsledige får 60-65 prosent av lønn, sånn ca, og de fleste er i jobb igjen etter kun ett år.

7. Renten på boliglånet går ned når økonomien går dårlig, og kronen svekkes ofte. Det bedrer låneutgifter familier, bedrifter mv. Det var annerledes på 1990-tallet, rente opp for å forsvare krone.

8. Eksportnæringer bedrer lønnsomhet ved svakere krone, og det gir isolert sett bedre arbeidsmarked.

9. Glemte jeg å ta med at husholdninger svært ofte er par, hvor en jobber i privat sektor (konkurranse), og den andre i offentlig sektor (skjermet).

10. Burde jeg tatt med at damene i Norge utdanner seg til mer enn gutta boys, og at jobb-tryggheten til enheten "ektefolk, samboere og partere" er større enn individet?

Advarsel: Selvsagt er det noen grupper og enkeltpersoner som låner for mye, men det er det alltid.

Men, hva jeg tror på er:

Det er ikke nok til å velte AS Norge i makro. Bankene er ikke perfekte, men de gjør godt håndverk som det normale.

Nok snakk, fra såkalte eksperter i utlandet - bo her og forstå den norske boligmodellen.

Låt til bloggen i dag: «Burning down the house» - Talking Heads.

