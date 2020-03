Jeg har vært i krigen før - jeg husker ikke om jeg gråt

Nå er vi i krigen. Sammen. Men jeg ser ikke kollegene og de som er mine venner. Ikke fienden heller, skriver Tom Lysø.

Av Tom Lysø, kommunikasjonsrådgiver. Innlegget sto først i Namdalsavisa.





Jeg heter Tom Lysø. Jeg er 57 år. Jeg var journalist i 32 år. Fra 1983 til 2015. Siden 2016 har jeg jobbet i oppdrettsselskapet SinkabergHansen. Med kommunikasjon. Internt og eksternt.

Vi er 250 som jobber her. Vi som bruker av våre dyrebare tid og krefter på å produsere laks. Nå er vi i krigen. Sammen. Men jeg ser ikke kollegene og de som er mine venner. Ikke fienden heller. Det er spesielt. Derfor skriver jeg dette.

Jeg har vært i krigen før. Libanon 1991. Det var også spesielt. Ingen av mine kamerater døde eller ble alvorlig fysisk kvestet. Ikke som jeg husker. Jeg er ganske sikker på det. Hva det gjorde med dem, kan jeg ikke si. Jeg vet hva det gjorde med meg.

Jeg ble sterkere. Den gangen samlet vi oss. Vi visste hvor farene lå. Vi visste hvordan de så ut. Vi hørte smellene. Summingen av tunge granater. Mot mål som vi visste ikke var oss. Vi tok en øl. En røyk. Sammen. Vi var sammen. Vi kunne det. Fordi faren var klar. Vi visste hvor den var.

Nå er det annerledes. Jeg sitter alene. Gjør fortsatt det. Men har aldri snakket mer med folk. Kollegene. Ungene. Vennene. Og alle de som jeg må kommunisere profesjonelt med. Men mine er ikke her. De er hos seg selv. De er på jobben. På hjemmekontoret. På flåten. På båten. På fabrikken. De på flåten, båten og fabrikken er sammen. DET ER UTFORDRINGEN: Si meg kamerat; er du ren?

På hjemmekontoret er det enkelt. Vi kan gjemme oss. De på fabrikken må ut. De må samles. Jeg vet ikke hvor faren er. Ingen vet det. Ikke de heller. Den kan være her. Kanskje det. Iallfall der. Det er garantert. Men er den hos oss? Det er det vi frykter. På fabrikken. På lokaliteten. Fordi det vil bety trøbbel. Det kan bli helt stopp. Det vil bli alvorlig.

Men det vet vi jo ikke. Ingen vet egentlig alt. Fasiten er ikke klar. Den eksisterer ikke. Ekspertene som skulle vite, argumenterer. Pest? «Ja». Mange døde? «Ja». Bare som en mild influensa? «Ja». Er det et problem? «Nei». «Ja».

Jeg husker ikke om jeg gråt. I 1991. Jeg tror ikke det. Hvorfor skulle jeg det? Alt var så håndgripelig. Når det skjedde, skjedde det. Vi gjorde det vi måtte gjøre. Så var det over. Til neste gang. Til neste alarm. Vi var sammen. Vi fikk det ut. Og ja, faktisk: Jeg følte meg trygg.

Nå er det annerledes. Ingen trenger egentlig høre på meg. For alle som leser dette vet at det er slik. Ingen er trygge. Faren kan være overalt. Faren kan være farlig. Eller er den det? Vi kan velge. Vi kan gi blaffen. Ta viruset, oppsøke det. Håpe på det. Bli ferdig med det. Men for den store flokken min – SinkabergHansen – er det faren. Virus inn blant de som MÅ samles vil få en stor konsekvens.

Da hjemvendte sønner nylig plutselig sto på trappa til mor og far i natta, tok frykten oss. Det kunne være viruset. SinkabergHansen har egne strenge regler. De kunne sendt den aktuelle lederen ved fabrikken i karantene. I 14 dager. Vi, på hjemmekontorene, visste det: Noe måtte gjøres. Faren for oss kan være dem vi elsker mest. Alle de vi vil holde rundt. Som sønnen på trappa. Jeg trykket på tastaturet. Ordene, våpenet, kom på skjermen. «Vi er glade i dere, MEN IKKE KOM HJEM!».

Utskytningsrampen var Facebook. Ordene traff mange. På tusenvis. Mange forsto. Mange forsto ikke. Noen ville vel ikke forstå. De som ikke vil vite hva næringa står for, og hva vi er opptatt av. Men legg nå det et øyeblikk til side: Dette handler om å skjerme alle viktige samfunnsmessige oppgaver. Ikke bare matprodusentene, men også helsesenteret og sykestua. Og til sist alle de enkeltpersonene blant oss som stiller fysisk svekket i et mulig møte med viruset.

Faren. Nå kan jeg være bekymret for min gamle far. Han sitter i portforbud. I et fremmed land. Hans nye land. Der skjer skremmende ting. Heldigvis er mor der. De er sammen. Men de er like i stuss på faren som meg. Som oss. Som mine døtre i den og den byen. Som sønnen i den byen. Heldigvis trenger jeg ikke felle tårer over de voksne barna. De er trygge. De er unge, de er sterke.

Kanskje gråt far min i 1991. Over meg. Jeg vet det ikke. Men jeg tror det. For han var langt forut min tid. Han gråt fordi han var usikker. Tøft måtte det være. Det er jeg sikker på. Det kommer med alderen. Venner – hold ut – dette skal vi klare! Og etterpå bli sterkere. Sammen.