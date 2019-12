Jeg vil ha et mer rettferdig Norge

Arbeiderpartiet vil ha et mer rettferdig Norge. Det krever gode fellessykehus, trygg eldreomsorg og en god fellesskole, finansiert i fellesskap gjennom rettferdig skatt.

Av Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiets leder

Det krever at vi både skaper og deler. Men ikke alle er enige i dette målet.

I et angrepsinnlegg mot Arbeiderpartiet og meg i Nettavisen 1/12, prøver Siv Jensen å sjonglere med to hatter: ansvarlig finansminister, lettvint Frp-leder. Ikke så vellykket, vil jeg si, men symptomatisk for et tredje, stusselig kapittel i hennes partis historie.

I sin barndom var Frp nemlig ærlig på at lavere skatt innebar mindre felles velferd.

Man var ærlig på ønsket om et samfunn der alle er sin egen lykkes smed, der de rike skal få beholde mest mulig i egen lomme, og der fellesskapet ikke har noe ansvar for å løfte alle.

Senere kom den uærlige «ja takk, begge deler»-perioden: Fellesskapets upopulære inntekter skulle ned, alle populære utgifter opp. Ansvarlige finansministres tale ble feid bort med mantraet «landet renner over av penger». Til slutt kom partiet i regjering, Siv Jensen ble endelig finansminister selv, og partiets sanne ansikt kom fram: store skattegaver til landets rikeste, smuler til folk flest, smålige kutt for svake grupper.

Da ble det vanskeligere å bløffe. Likevel skal ingen beskylde Jensen for ikke å forsøke. I innlegget er hovedbudskapet at den såkalte ABE-reformen – årlige, flate ostehøvelkutt på alle områder i offentlig sektor – kan fortsette nærmest til evig tid, uten å få konsekvenser for tjenestetilbudet til folk. Hvem forventer hun skal tro på dette? De ansatte på sykehusene, på Nav-kontorene, i kriminalomsorgen, i domstolene, ved universitetene? Neppe. Hun prøver eksplisitt å gi inntrykk av at de som jobber på sykehjem og i politiet har grunn til å juble for høyreregjeringens politikk. Tør hun si det i en sal med disse yrkesgruppene til stede?

- Siv Jensens forsøk er symptomatisk for et tredje, stusselig kapittel i hennes partis historie, skriver Støre. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Velferdsstaten og det offentlige tjenestetilbudet angripes nå fra mange kanter. ABE-reformen er nevnt. Den vil Arbeiderpartiet skrote og erstatte med ærlige prioriteringer. «New Public Management»-tenkningens rapporteringskrav og detaljerte målstyring har gått for langt. Den vil Arbeiderpartiet erstatte med tillitsreform – en styring av offentlig sektor bygget på nærhet til brukerne, respekt for fagfolk og involvering av de ansatte. Sist, men ikke minst, ser vi nå starten på ny sultefôring av de store velferdsleverandørene – kommuner, fylker og helseforetak. Arbeiderpartiet foreslår 3 mrd. kr mer til kommuner og fylker i 2020. Og vi holder fast ved løftet om 3 mrd. kr mer til sykehusene hvert år, og foreslår derfor 1,4 mrd. mer enn regjeringen til helseforetakene i vårt budsjettalternativ.

Høyre/Frp-regjeringen hadde hastverk med å innfri løftene til landets rikeste. Derfor kom skattegavene til disse på plass i de to første statsbudsjettene, og de har siden kunnet nyte godt av årlige millioner fra regjeringen. Likevel avslutter Jensen sitt innlegg med skryt av et en vanlig familie neste år vil ha 9000 kr mindre i skatt enn i 2013. Altså 24 kroner dagen etter sju – 7 – budsjetter. Tallet reduseres til 6000 kr om man tar høyde for skatteøkningene på fagforeningsmedlemskap og pendling, noe Jensens finansdepartement selv har bekreftet.

Til sammenligning har vi sett på hva en vanlig familie hadde fått på bare ett år med Arbeiderpartiet, med vårt budsjettalternativ for 2020. Eksemplet er to foreldre med medianinntekt, den ene pendler, begge er fagorganisert, de har to barn, det ene i barnehage. Ikke veldig søkt. Med redusert inntektsskatt, økt pendlerfradrag og fagforeningsfradrag, samt billigere barnehage, hadde resultatet blitt 9447 kr. Jobber de i privat sektor og får pensjon fra første krone, som de gjør med Arbeiderpartiet, er vi oppe i 11.447 kr, fordi det gir økt opptjening på ca. 2000 kr/år. Og skulle de bo i en Ap-ledet kommune som allerede nå har fulgt opp valgkampløftet om gratis SFO for førsteklassinger, og dette gjelder det andre barnet, er de oppe i 17.777 kr.

Siv Jensen hadde stått seg på å finne tilbake til ærligheten i partiets barndom:

«Ja - skattekutt gir velferdskutt. Ja – vår politikk gir økte forskjeller mellom folk. Det står vi for.»

Arbeiderpartiet skal på sin side kjennes igjen som forkjemper for gode fellessykehus, trygg eldreomsorg og en god fellesskole for alle barn. Vi skal være garantisten for velferdsstaten, rettferdig og tilstrekkelig finansiert av fellesskapet. Fordi det er dette som gir et mer rettferdig Norge.