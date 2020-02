Jens Ulltveit-Moe selger elektrokonsernet Sønnico

Jens Ulltveit-Moes investeringsselskap Umoe selger elektrokonsernet Sønnico

Det er industrikonsernet OneCo som er kjøper, skriver Dagens Næringsliv.

Administrerende direktør Jarle Roth i Umoe vil ikke kommentere prisen, men sier at selskapet er fornøyd både med prosess og pris.

– Vi er også fornøyde med at det er OneCo som er kjøper, og vi tror at Sønnico kommer til å få et godt hjem, som er viktig for oss, sier han til avisen.

Investeringsselskapet Umeo as er heleid av Ulltveit-Moe og hans to døtre. Selskapet eier 90,12 prosent av aksjene i Sønnico. Sønnico har totalt 395 ansatte.

