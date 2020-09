Jesper ville ha et spesielt bilde på bankkortet, fikk avslag: - Kan virke støtende på andre religioner

Et bilde av livretten ble for sterk kost for kortleverandøren.

Danske Jesper Glerup ønsket å være kreativ i valget av sitt kortbilde, da han skulle ha et nytt bilde til bankkortet sitt som han kun bruker til sin matkonto. Glerup elsker stekt flesk med persillesaus som også er danskenes nasjonalrett. Derfor tenkte han at det var en kul idé å få matretten som nytt bilde på kortet, ifølge danske TV 2. Les også: Vil ikke offentliggjøre tall om kortbruk - skjuler dramatisk fall Det skulle imidlertid vise seg at kortleverandøren Nets ikke delte den samme tankegangen som Glerup. - Kortet må ikke inneholde støtende eller provoserende bilder, eller religiøse, rasistiske eller politiske budskaper/personer i form av bilder, symboler eller grafikk (f.eks. militæret, jakt, voldelige situasjoner, kampsport osv.) Det valgte kortdesignet kan virke støtende på andre internasjonale kulturer. Dermed er risikoen til stede for at du får inndratt kortet ditt, er svaret Glerup fikk fra Nets i en e-post, gjengitt av danske TV 2. Svakt grunnlag

Dansken hevder at han på ingen måte vil provosere, selv om han ønsket bilde av gris på bankkortet sitt. Han forteller videre at han heller ikke ville harselere med Nets, men han mener at avslaget er tatt på et svakt grunnlag. Les også: I norske hjem ligger det 900 millioner kroner i utenlandske kontanter - Det er et misforstått hensyn, synes jeg. Det virker som en form for symbolpolitikkm hvor man ikke ønsker å tråkke på noen tær og vil holde seg på den riktige siden, sier Glerup. Klare regler

Til danske TV 2 skriver Nets i en e-post at de ikke bestemmer reglene, men at de tar en vurdering utifra bankene som lager reglene og som er ganske klare. I regelverket står det blant annet bilder av gris og kyr ikke kan godkjennes, fordi de har en særlig betydning i flere land. Glerup gir seg imidlertid ikke helt. Nå vil han prøve å få godkjent et bilde av wienerschnitzel, fordi matretten består av kalv og ikke gris, skriver TV 2.

