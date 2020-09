Johan H. Endresen advarer Norge: - 40 klaner har kontroll over byer i Sverige

Man kommer ikke nærmere adel i Norge enn Andresen-familien.

Moren til dagens overhode Johan H. Andresen, var datter av en svensk greve og faren tilhørte samfunnseliten i Norge. Greve, storfyrste, kurfyrste, marki, hertug, erkehertug eller baron - hvilken tittel vil Johan H. Andresen ønske seg?

Dette, samt mye mer, forteller en svært åpen Johan H. Andresen om i ukens Stavrum & Eikeland. Blant annet om sitt glødende engasjement for de svake i samfunnet gjennom arbeidet med sosialentreprenørskap, om hvordan han har gjort farsarven på 3,5 milliarder kroner om til 35 milliarder kroner, om hvordan Andresen-familien har taklet de mange generasjonsskiftene med forfordelinger av enkelte sønner, som nå har kulminert i at en av hans to døtre arver like mye av imperiet. Og ikke minst om fake news, Trump, Biden og det amerikanske valget.

