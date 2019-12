John Fredriksen får ikke solgt luksusleiligheten på Geilo

I flere år har milliardæren John Fredriksen forsøkt å kvitte seg med «hytta» på Geilo.

Skipsreder John Fredriksen får ikke solgt «hytta» på Geilo. Siden 2016 har han forsøkt å kvitte seg med de to leilighetene i skiparadiset, men foreløpig har ingen dratt frem sjekkheftet.

- Har ikke noen kommentarer på dette, skriver eiendomsmegler Christian Haatuft hos Eiendomsmegler 1 i en SMS til Nettavisen.

Prisantydningen for leilighetene på 271 kvadratmeter er 20 millioner kroner.

Måtte dumpe prisen

Ifølge annonsen reklameres det med at dette er en «elegant, usjenert og solrik høyfjellsleilighet over de to øverste etasjene på Dr. Holms. Eksklusiv, britisk herregårdsstil med gjennomgående høy kvalitet materialer og håndverk».

Det er totalt syv rom, hvorav fire av dem er soverom. Hovedsoverommet har karakter av suite med eget bad. I tillegg beskrives leiligheten som unike med alpinbakker, turstier og løyper like utenfor.

Da «hytta» ble lagt ut for salg på det åpne markedet i 2016, var det uten en prisantydning. Tidligere i år ble leiligheten lagt ut med en prisantydning på 25 millioner kroner, men heller ikke da bet noen på.

Haatuft uttalte i fjor til DN at han tror Fredriksen selger, fordi han ikke hatt tid til å bruke den så mye de siste årene.

Så ble prisen barbert med fem millioner kroner, men den er altså fortsatt ikke solgt.

I videoen som ligger over kan du se mange oppsiktsvekkende detaljer fra hvordan John Fredriksen har det «på hytta». Blant annet henger det et vortesvinhode over komfyren på kjøkkenet. Videoen er fra februar 2019.

OVERTAR IKKE: - Mine døtre skal ikke måtte leve med den jobbhverdagen jeg har hatt, sa John Fredriksen tidligere i år. Her ved døtrene Cecilie Astrup Fredriksen (t.v.) og Kathrine Astrup Fredriksen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (NTB scanpix)

Slo sammen to leiligheter

Leiligheten besto opprinnelig av to boenheter som ble slått sammen til én på begynnelsen av 2000-tallet. Fredriksen kjøpte den første av de to på begynnelsen av nittitallet, har Haatuft tidligere fortalt Nettavisen.

John Fredriksen går under navnet «Storeulv» og er utvandret fra Norge med base på Kypros og i London. Ifølge Kapitals rangering av Norges 400 rikeste personer, har han en formue på drøyt 113 milliarder kroner.

Tidligere i år fortalte Fredriksen at han ikke vil overlate shippingimperiet til sine tvillingdøtre når han trekker seg tilbake.

- Mine døtre skal ikke måtte leve med den jobbhverdagen jeg har hatt, sa han om avgjørelsen til TradeWinds.

Ble rikere

ÅRETS JULELUNSJ: John Fredriksen er Norges klart rikeste mann. Han hadde nestemann på listen, Thorstein Hagen (t.h.), til bords på Theatercafeen. Foto: (Privat)

Før jul i fjor fortalte han åpent om sin feiring av høytiden sammen med sin iranskfødte kjæreste Maryam Mohaghegh (47).

Nylig arrangerte også Fredriksen sin årlige julelunsj på celebre Theatercaféen i Oslo. Julelunsjen har en lang tradisjon, og det er mye å feire i år, etter Fredriksen har hatt et jubelår for hans gedigne tank-selskap, Frontline.

For Fredriksens lommebok har est ut i løpet av året. Ifølge Finansavisen har verdiutviklingen og utbytter i Fredriksens selskaper vært omtrent på 11,5 milliarder kroner. Han har også noen urealiserte tap på omtrent 4,7 milliarder kroner i flere selskaper. Netto er verdiøkningen på omtrent 6,8 milliarder kroner i løpet av året.