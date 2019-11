John Fredriksen går av som styreleder i Seadrill

Riggselskapet Seadrill tapte en halv milliard på driften i tredje kvartal. Nå går John Fredriksen av som styreleder.

- Jeg har vært aktivt involvert i Seadrill i 14 år siden oppstarten. Selv om jeg nå har besluttet å bruke mindre tid på styreverv, vil jeg fortsatt være tett involvert og engasjert i Seadrill. Det blir viktige å videreføre forretningsoptimalisering, strategiske initiativer som det nylige joint venture-partnerskapene med Sonangol og GDI og konsolidering i sektoren, sier Fredriksen i børsmeldingen om skiftet i Seadrill-styret.

Seadrill Limited kunngjør samtidig at Glen Ole Rødland etterfølger John Fredriksen som styreleder - med umiddelbar virkning.

Rødland har jobbet med shipping, olje og gass og beslektede næringer i over 25 år. Han er også styreleder i boligriggselskapet Prosafe og AqualisBraemar, og tidligere partner i de norske investeringsselskapene Ferncliff og HitecVision.

Dundrende underskudd

Seadrill leverte et formidabelt underskudd i tredje kvartal. Her er nøkkeltallene:

Driftsresultat: - 58 millioner dollar (ca. 532 mill. kr.)

Justert driftsresultat (EBITDA): 85 millioner dollar (779 mill. kr.)

Driftsinntekter: 367 millioner dollar (3.365 mill. kr.)

Glen Ole Rødland kommenterer styrelederjobben slik:

- Det er en ære å begynne i Seadrill, et selskap med enormt potensial, en innovativ tilnærming til framtiden og flotte folk. Jeg ser fram å ble en del av teamet og til å bidra til at Seadrill skal bli et så godt selskap som mulig.

- At John overlater styrelederrollen til Glen gir bud om en trygg videreføring. Hemen forblir vår viktigste aksjonær. Jeg vil fortsatt ha en ett dialog med John dra nytte av hans innspill og perspektiver, sier Anton Dibowitz, konsernsjef i Seadrill.





Begynte som 16-åring

Fredriksen-eventyret startet i 1961. Da var Fredriksen bare 16 år gammel, men interessen etter shipping var allerede tent. En av gutta i gjengen hadde vist ham en annonse, hvor det kom frem at dette var bransjen å satse på, ifølge boka Storeulv.

16-åringens karriere startet i skipsmeglingsfirmaet Blehr og Tenvig i Oslo. Før turen gikk videre til flere andre anerkjente meglerfirmaer, både i inn og utland. På midten av 1970-tallet startet han Northern Shipping med oppdrag fra Libanon, sammen med tre andre.

Fredriksen, som fylte 75 år i mai, styrer sitt forretningsimperium fra London og Kypros. Ikke bare ble han skatteflyktning, men han ble også blitt kypriotisk statsborger i 2006. I fjor utgjorde formuen hans svimlende 113 milliarder kroner, ifølge Kapitals liste over Norges rikeste.