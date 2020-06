John Fredriksen la inn kjempeordre hos Kjetting-Jan: – Arbeidsplassene er sikret

Sotra-bedriften opererer i et nervøst marked, men nå er inntektene til «Kjetting-Jan» sikret ut året.

Jan Vindenes og Sotra Anchor & Chain sitter på tusenvis av tonn med kjetting og ankere, og profilerer seg som bransjens raskeste leverandører. Men siden koronakrisen feide inn over norske og utenlandske markeder, har det gått tregere.

Derfor var ordren fra John Fredriksens riggkjempe Seadrill verdt 15 millioner kroner ekstra kjærkommen. Seadrill har bestilt 3.500 meter kraftig kjetting og seks ankere som veier rundt 20 tonn hver til dypvannsriggen West Capricorn.

Riggen ble bygget i 2011 og skal nå operere på et felt utenfor Trinidad og Tobago, og planen er at kjettingen og ankerne skal leveres fra Sotra til Karibien i løpet av juni.

- Dette er den største enkeltkontrakten vi har fått i 2020. Vi har i løpet av de siste ukene mottatt ordrer for mer enn 20 millioner kroner og avtalene bidrar til at vi kan senke skuldrene noe i disse pandemitider, hvor alt er usikkert, sier daglig leder Jan Vindenes.

KARIBIEN: Dypvannsriggen West Capricorn ble bygget i 2011 skal nå operere på et felt utenfor Trinidad og Tobago. Riggen opereres av det Fredriksen-kontrollerte selskapet Seadrill. Foto: Seadrill

Tøffe tak i bransjen

Til tross for at alt stoppet opp umiddelbart etter at koronaviruset nådde hele Europa og Nord-Amerika, har ikke krisen blitt så tung som «Kjetting-Jan» fryktet.

– I begynnelsen var det få henvendelser og et nervøst marked. Men med ordrene vi har fått inn nå, kan vi være tryggere. Dette sikrer oss ut året. Vi er forsatt nervøse for oljeprisen. En lav oljepris kan gjøre at investeringene stopper opp, noe som går på bekostning av leverandører som oss, sier Vindenes.

TRADISJONER: Jan Vindenes er andre generasjons bedriftsleder på Ågotnes. Samtlige ansatte er lokale striler. – Strileblod og strilekultur. Vi tenker annerledes, sier Vindenes. Her sammen med lageroperatør Kenneth Lokøy. Foto: Magnus Ekeli Mullis

I skrivende stund er samtlige av lagerarbeiderne til Sotra Anchor & Chain i jobb, mens to kontoransatte fortsatt er permittert. Totalt teller bedriften 18 ansatte.

- Bunnkjettingen vi nå selger, kjøpte vi av en konkurrent som hadde problemer med å holde seg flytende. Nettopp fordi vi kjøpte denne kjettingen var vi i stand til å by på oppdraget, i motsetning til vår bransjekollega som solgte kjettingen. Det er beintøft der ute, sier Vindenes.

Samtlige inn- og utbetalinger ble fryst da verdensmarkedet oppfattet trusselen covid-19 representerte. I det siste har det løsnet litt for både Vindenes og andre.

– Tiltakene fra myndighetene har tydeligvis hatt en effekt. Vi er positive til at regjeringen vil kutte formuesskatten og levere en forbedret oljepakke. For oss er det ikke viktig med utbytte, men at arbeidsplassene er sikret sier Vindenes.

Bygger lager

Ettersom skuldrene er betraktelig senket, vil Vindenes nå fokusere på å samle enda mer kjetting. Konkurransen i det såkalte spot-markedet handler i større grad om å ha kjetting på lager enn å tilby den beste prisen, ifølge «Kjetting-Jan».

– Derfor bygger vi lagerkapasitet, men det er jo risiko for at varer blir liggende som dødkapital, sier Vindenes.

MOTSTRØMS: Jan Vindenes, populært kalt «Kjetting-Jan», er ikke fremmed for å stikke seg fram. – Det er viktig å ha det gøy på jobb og ikke være som alle andre. Måten jeg driver forretning på, er nok også litt motstrøms, sier Vindenes. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Selskapet bak ordren, John Fredriksens Seadrill, har slitt tungt i det sist. Resultatet fra de første månedene av 2020 viste et tap på rundt 15 milliarder norske kroner, og selskapet planlegger å kutte kostnader verdt 1,3 milliarder kroner i tiden fremover.

