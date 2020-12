John Fredriksen-selskap søker konkursbeskyttelse

Riggselskapet Seadrill Partners må be om konkursbeskyttelse. John Fredriksen er storeier.

Norges desidert rikeste person, John Fredriksen, er den dominerende eieren i det Bermuda-registrerte riggselskapet Seadrill Ltd., med snaue 30 prosent av aksjene.

Seadrill eier igjen 35 prosent av Seadrill Partners LLC, som har slitt med høy gjeld i et elendig riggmarked. Selskapet har derfor vært i forhandlinger med en gruppe långivere om betingelsene og en finansiell restrukturering. Med andre ord handler det om å få ettergitt gjeld og ivareta forpliktelsene.

Og konklusjonene fra gruppen var at det er best å lever inn en søknad om konkursbeskyttelse under den såkalte Chapter 11-loven. Chapter 11 er en amerikanske ordning for konkursbeskyttelse som hjelper selskaper med å få ryddet opp i gjelden.

Flyselskapet Norwegian søkte nylig om konkursbeskyttelse for flere av sine datterselskap i Irland

Vil sikre

Men nå prøver engelske Seadrill Partners å bevare verdiene og fortsette driften. I en pressmelding skriver selskapet at de vil bruke en konkursprosess for å sikre alle forpliktelsene.

Dette er forpliktlser overfor kunder, leverandører og ansatte, og at disse kan overholdes uten avbrudd. Hensikten er å fullføre en restrukturering av gjelden, ifølge pressemeldingen.

E24 skriver at Seadrill ifølge tidligere regnskapsrapporter i år har skrevet ned verdiene i Seadrill Partners til null. Selskapet hadde ved utgangen av første halvår en flåte på 11 rigger.

Ute å kjøre

Men koronapoandemien har rammet riggbransjen hardt, som den mangeårige Fredriksen-partneren Tor Olav Trøims selskap Borr Drilling. Dette selskapet er også tynget av gjeld og tapte i tredje kvartal i år over 500 millioner kroner.

Seadrill Partners har tapt mange milliarder og har en gjeld tilsvarende 20 milliarder norske kroner. Det misliker aksjemarkedet, for å si det pent, aksjekursen har siden utgangen av 2018 falt med over 90 prosent (se grafen under).

For Seadrill Ltd har det gått enda verre, aksjekursen er ned 99 prosent fra 201 kroner til rett over 2 kroner. Markedsverdien av Seadrill er tirsdag ettermiddag så vidt over 200 millioner kroner.

Betalingsutsettelse

Riggselskapet tapte over 11 milliarder kroner i 2019 og måtte tidligere i høst inngå en avtale med kreditorene. For en uke kom meldingen om at de hadde inngått avtale med enkelte kreditorer om betalingsutsettelse frem til 14. desember.

John Fredriksen gikk for øvrig av som styreleder i Seadrill i november i fjor, et riggselskap som i vår hadde mest gjeld av samtlige norske oljeserviceselskaper.

- Jeg har vært aktivt involvert i Seadrill i 14 år siden oppstarten. Selv om jeg nå har besluttet å bruke mindre tid på styreverv, vil jeg fortsatt være tett involvert og engasjert i Seadrill.

- Det blir viktig å videreføre forretningsoptimalisering, strategiske initiativer som det nylige joint venture-partnerskapene med Sonangol og GDI og konsolidering i sektoren, uttalte Fredriksen for litt over ett år siden.

