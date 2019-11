Jollyroom øker prisen under Black Week: - De villeder kundene

Jollyrooom omsetter barneklær og -utstyr for over en milliard. Under Black Week går flere av kampanje-produktene opp i pris.

For noen uker siden kjøpte Sofie Alexandra Kitterød nye vinterstøvler til barna. Støvlene, av merke Nordbjørn Polar Leo, kostet 239 kroner på nettbutikken Jollyroom.no.

Nå selges de samme støvlene på Black Week-salg til 389 kroner. Det tilsvarer en prisoppgang på 63 prosent - når det er salg. Prishistorikken på Prisjakt.no viser at støvlene er satt opp i pris mange ganger i høst flere ganger, helt opp til 599 kroner på det meste, etterfulgt av mange prisreduksjoner.

- Dette synes jeg er villedende. De har tilsynelatende masse bra Black Week-tilbud, og så setter de egentlig opp prisene. Så da er det sikkert noen som tror de gjør et kupp, mens de egentlig ender opp med å betale mer! sier Sofie Alexandra Kitterød til Nettavisen.

Dagen etter at Sofie tok kontakt med Nettavisen, er prisen satt ned igjen. Priskurven viser mange opp- og ned-prisinger. Senest i august ble støvlene satt opp med 320 kroner til 599 kroner - for noen få dager.

OPP OG NED: Priskurven viser hvordan nettbutikken Jollyroom har endret pris på vinterstøvelen Nordbjørn Polar Leo fra starten av oktober fram til i dag. Det er en markant prisoppgang to uker før Black Week. Foto: Skjermdumper: prisjakt.no





Priser opp på salg

Nettbutikken gjorde det samme i fjor, forteller Kitterød. Da kjøpte hun et leketelt som ble satt opp med drøyt hundre kroner på Black Week-salg. Tildas leketelt kostet 151 kroner en måned før Black Week - så ble dert solgt på “tilbud” for 259 kroner.

Nettavisen har undersøkt flere priser i nettbutikkens priskampanje - og det er mange tilfeller av helt ordinære priser og også prisoppgang på produkter som dukker opp når du klikker på kampanjefanen.

Didriksons Bjørnen, en vinterdress for barn, er priset til 899 kroner i BlackWeek-kampanjen. Den selges 779 ordinært og har aldri kostet mer.

Reimatec Gotland vinterdress er satt ned fra 999 til 899 kroner. Dressen har lenge kostet rundt 600 kroner i flere andre butikker. For to uker siden satte Jollyrooom opp prisen med 340 kroner- dermed kan de kjøre “tilbud” flere ganger og likevel ligge langt over konkurrentene i pris.

For vinterstøvlene Viking Windchill GTX ble prisen ble først satt opp til 599 kroner, og så ned til 579 kroner. En annen vinterstøvel fra Viking selges på salg for over 100 kroner mer enn hos konkurrentene. Flere bilstoler selges med “tilbudspris” som er høyere enn konkurrentenes.

- Prisene blir satt ned mer

Jollyroom er en av Skandinavias største nettbutikker som er spesialisert på barneklær og -utstyr. Selskapet omsatte for 1,3 milliarder kroner i 2018, og leverte et resultat på 7,7 millioner kroner etter skatt.

Selv om eksemplene over viser noe annet, er målet å være billigst, bedyrer administrerende direktør Ole Sauar i Jollyroom. Hele forretningsideen er lavere kostnadsstruktur som skal komme kundene til gode, poengterer han, og forklarer prisforvirringen med forsinkelser:

- Noen klær og sko kommer til å gå mer ned i pris. Hvis noen konkurrenter har lavere pris, skal vi sette ned prisene. Det er alltid en løpende konkurransesitausjon. Når noen andre senker prisen, gjør vi det også, sier Sauar til Nettavisen.

MYE I KØ: - Vi følger med i markedet og justerer prisene fortløpende når andre setter dem ned. Men det tar tid, det ligger mye i kø og det er mange kunder inne, sier Ole Sauar, administrerende direktør i Jollyrooom. Foto: Jollyroom





- Men hvordan kan dere kjøre produkter på Black Week-kampanje som har helt ordinær pris?

- I utgangspunktet har vi bare en pris. Vi har ikke prosentrabatter. Men man skal spare penger på å handle hos oss. Noen priser er det mulig å senke en del, men er det under kostpris, da kan vi ikke senke dem ytterligere.

- Likevel - man forventer tilbudspris når prisene ligger i en kampanje?

- Dette retter seg løpende, så det blir bedre priser på en del klær og sko. Vi følger med i markedet og justerer prisene fortløpende når andre setter dem ned. Men det tar tid, det ligger mye i kø og det er mange kunder inne. Hvis noen mener det er billigere et annet sted, har vi en prisgaranti. Det er bare å sende en lenke, så ordner vi opp i det. Om det er noen priser som ikke er gode nok, må vi bare rydde opp i det, sier Sauar.

- Feil førpris er vanlig

Forbrukertilsynet har tirsdag gått ut og advart mot villedende prising i forbindelse med salgsuka Black Week. Jo Gjedrem, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet, oppfordrer forbrukerne til å sjekke priser flere steder på produkter de er interessert i, og til å bruke prissammenligningstjenester som Prisguiden og Prisjakt.

Tilsynet har over flere år erfart at noe av Black Friday-markedsføringen er villedende.

– Det typiske er at prisen ikke er satt ned, og at det er feil førpris som oppgis. Forbrukerne kan da bli villedet til å tro at de gjør et veldig godt kjøp, uten at det er tilfelle, sier Gjedrem til NTB.