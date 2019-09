Jonas Gahr Støre er fredet til han ikke er det lenger. Da kan det gå fort.

Alle sier at Jonas Gahr Støre er fredet, til tross for valgnederlaget. Men plutselig er han ikke fredet lenger. Da kan for eksempel LO-leder Hans-Christian Gabrielsen stå klar.

Før valget sa de fleste kommentatorer at Jonas Gahr Støre sitter trygt fram mot valget i 2021. I Arbeiderpartiet sier de det fremdeles, i offisielle sammenhenger, på TV - men med stadig stivere smil. For valgresultatet - og ikke minst valgkampen - har avslørt at situasjonen i partiet er verre enn mange har trodd. Leder Steffen Høiland i Fellesforbundet i Nord-Rogaland er den første som like etter valget sier det rett ut: Han ber hele ledelsen i Arbeiderpartiet vurdere sin stilling, og peker på ett enkelt fakta: I Sauda, en av de gamle Arbeiderparti-bastionene, har Senterpartiet fått sjokkerende 54 prosent. Ap fikk 20. Og situasjonen er verre enn det: Foreløpig har ingen villet si det åpent. Men helt fra starten av valgkampen kom det signaler fra hele landet om hvem de ville ha, eller ikke ha, «tilsendt» fra Oslo for å få sentral drahjelp på lokale arrangementer. «Nei, nei, nei. Ikke send Støre», ble det sagt. «Ikke send Tajik». Les også Blått lys for regjeringen Solberg - og klart for splid og konflikter på venstresiden I dette klimaet vil kanskje følgende uttalelse fra Støre på valgnatten bli stående som en av dem som vil bli husket: - Det finnes fantastisk mange flinke folk i Arbeiderpartiet, jeg er en av dem. Jada. Men det er kanskje ikke nok til å være leder og statsministerkandidat, blir det spurt syrlig i krokene. Men hva i all verden skal partiet gjøre da? Som mange kommentatorer allerede har sagt: Det finnes ingen tydelige kronprinser eller -prinsesser: Tidligere nestleder Trond Giske er ikke akseptabel på grunn av metoo-sakene.

Hadia Tajik er like uaksaptabel på grunn av håndteringen av dem.

Den andre nestlederen, hva heter han igjen ... Bjørnar Skjæran, har ikke klart å markere seg.

Raymond Johansen har gått på tidenes valgnederlag i Oslo.

Så hvem gjenstår da? Noen fra AUF? Nei. Noen fra Kvinnenettverket? Nei. Noen fra partikontoret? Nei. Men det finnes en, som mange mener er for tidlig å lansere, men som stadig flere snakker om: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Han har mye mot seg: Han er for fersk. Han er først og fremst fagbevegelsens mann. Han er mann. Han sitter ikke på Stortinget. Arbeiderpartiet kan ikke ha en partileder eller statsministerkandidat som ikke sitter på Stortinget, sies det. Tja. Gabrielsen ble valgt som LO-leder i mai 2017, og skal sitte i fire år til kongressen i mai 2021. Da er det et halvt år til stortingsvalget samme år. Teknisk sett rekker han både å nomineres til Stortinget og velges til partileder lenge før valget, om partiet vil. Les også Ap-tillitsvalgt mener ledelsen bør vurdere sin stilling Foreløpig har det helst vært fagbevegelsen som har «tipset» om Gabrielsen. Og det kan brukes mot ham. Han er opprinnelig prosessingeniør, fra Tofte Industrier, bosatt i Slemmestad i Røyken, en av de tyngste industristedene. Men nå blir han nevnt av stadig flere. Og han er relativt ung, bare 52. Og en viktig ting må vi huske: Valgresultatet viser at Arbeiderpartiet også står i en ren politisk skvis. I distriktene og i nord taper de mot Senterpartiet. I storbyene taper de mot MDG. Det kan synes som en bru som er umulig å bygge. Akkurat dette er tema for dagens krangel i Arbeiderpartiets sentralstyremøte, nå et halvt døgn etter tidenes dårligste valgresultat. For hvem skal Arbeiderpartiet flørte med framover mot stortingsvalget om to år? Skal de holde fast på Sp som sin allierte? Eller skal de forsøke den rent populistiske vrien - å flørte med Sp på landsbygda og med MDG i byene? Eller er det fare for at de blir avslørt da? Eller skal de kanskje forsøke på en reell løsning, å forsøke å stake ut en ny politikk for Arbeiderpartiet som både er troverdig og konsistent? Det er ikke sikkert det er mulig, og resultatet i dag er ganske sikkert at alle sier enda en gang at Jonas Gahr Støre er fredet. Også Gabrielsen sier det. Men noen peker på at løsning mellom fagbevegelsen og miljøinteressene er den eneste som kan bringe partiet framover - og ut av skyttergravene. Å spå er vanskelig, særlig om framtida. Det er for tidlig å si om Hans-Christian Gabrielsen er Arbeiderpartiets lys i enden av tunnelen. Men vi vet at nesten ingen mener at Jonas Gahr Støre er det. Og vi vet en ting til: Jonas Gahr Støre er fredet til han ikke er det lenger. Da kan det gå fort.