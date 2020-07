Jonas Gahr Støre ligger best an, men stortingsvalget kan fort bli en thriller

Fjorten måneder er en evighet i politikken. Foreløpig tegner kampen mellom Erna Solberg og Jonas Gahr Støre til å bli en thriller.

Gjennomsnittet for partimålingene gir de rødgrønne en klar ledelse. Ifølge Pollofpolls.no er situasjonen slik:

Høyre/KrF/Venstre: 52 representanter

Fremskrittspartiet: 18 representanter

Arbeiderpartiet/Senterpartiet: 68 representanter

SV/Rødt/MDG: 31 representanter

Den «magiske» grensen for flertall er 85 representanter. Hadde dette vært valgresultatet, ville de borgerlige hatt 70 representanter, mens Ap/Sp ville trengt støtte fra SV og enten MDG eller Rødt for å få flertall.

I praksis trengs ikke større velgervandringer enn drøyt 60.000 stemmer for å vippe flertallet. Det er rundt to prosent av stemmene ved et normalt valg.

Her kan du lese detaljer: Gjennomsnittet av partimålinger og mandatberegning

Den sikreste prognosen er at vi går inn i en valgkamp uten tydelige flertallsalternativer. Fremskrittspartiet er ute av regjeringsblokken, og på venstresiden snakker Senterpartiet om å regjere uten SV, mens forholdet til MDG og Rødt er uavklart.

Likevel: Det er sannsynlig at borgerlig flertall gir fire nye år for Erna Solberg, mens rødgrønt flertall åpner for Jonas Gahr Støre.

Matematisk skulle en prosents oppslutning ved valg gi 1,7 representanter, men slik er det ikke på grunn av geografisk fordeling og sperregrensen på fire prosent. Høyre og Arbeiderpartiet får en håndfull mandater mer enn de skulle hatt, mens det er alfa omega for småpartiene å karre seg over sperregrensen.

Ved valget i 2017 ble det avlagt rundt 2,9 millioner stemmer. Den magiske sperregrensen lå på 118.000 stemmer. Dengang karret Venstre (128.000) og KrF (123.000) seg over liten med et nødskrik, mens MDG (95.000) og Rødt (71.000) rev.

Nøkkelen til regjeringsmakt kan fort ligge her for SV er solid plantet over sperregrensen. For øyeblikket har KrF 3,9 prosent i snitt, mens Venstre har 3,2 prosent. I runde tall og med stemmetallet fra 2017 innebærer det at partiene har henholdsvis 115.000 stemmer (KrF) og 94.000 stemmer (Venstre).

For at Erna Solberg skal ha en reell sjanse, må Kristelig Folkeparti skaffe seg 3.000 stemmer til, mens Venstre trenger 24.000 stemmer. Det er ikke bare fullt mulig, det har vist seg innenfor rekkevidde mange ganger tidligere så langt som 14 måneder før et valg.

Veien til nederlag for Jonas Gahr Støre ligger i at Miljøpartiet De Grønne og Rødt faller under sperregrensen. Der er marginene større, med henholdsvis 5,1 og 5,0 prosents oppslutning. Disse partiene må miste rundt 30.000 stemmer hver for å falle under sperregrensen, og da må trenden snu for to partier som har gjort det rimelig bra de siste månedene.

Uten å finregne virker det klart at Erna Solberg ikke klarer seg hvis alle småpartiene kommer over sperregrensen. Da seiler de rødgrønne inn i regjeringen med god margin så lenge Senterpartiet er såpass mye større enn Fremskrittspartiet og SV cruiser stabilt rundt syv-åtte prosent.

Konklusjon: Det skal ikke så mye til før statsministerkampen mellom Erna Solberg og Jonas Gahr Støre blir spennende. Men ingen av dem vinner bare ved egen hjelp. Småpartiene gir nøkkelen til statsministerkontoret.

