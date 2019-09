Jonas Gahr Støre nekter å si hva han mener om bompengeavtalen

Høyres nestleder Bent Høie krever klart svar fra Ap-leder Jonas Gahr Støre om han støtter regjeringens bompengekutt. Støre kaller det en merkelig unnamanøver.

I flere debatter og utspill de siste dagene har ulike statsråder fra Høyre og Fremskrittspartiet presset intenst på for å få Ap-lederen til å tone flagg om regjeringens bompengeavtale.

Særlig vil de høre hans syn på forslaget om å bruke statlige milliarder til å kutte i bompengeavgiftene og samtidig styrke kollektivtrafikken.



– Vi har valgt å lytte til reaksjonene og har laget en balansert løsning som innebærer både redusert bombelastning og forsterket satsingen på kollektiv. Jeg vil utfordre Støre på om han og Ap har fått med seg befolkningens reaksjoner på bompengeavgiftene eller om han er helt tonedøv i møte med dem, sier Høie til NTB.

STERKT KRITISK: Høyres nestleder Bent Høie mener Ap-leder Jonas Gahr Støre (foran) er altfor vag om hvordan han vil møte bompengeopprøret i befolkningen. Her fra NHOs næringspolitiske konferanse på Sola i fjor. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

Støre har gjentatte ganger parert med at avtalen er for uklar til å kunne ta stilling til den, og at den må avgjøres lokalt. Nå mener Høyres nestleder Bent Høie at Støre «må manne seg opp» og si hvordan Ap vil møte det store folkelige opprøret mot bompengeavgiftene.

– Det er interessant å faktisk få vite hva Ap mener om dette spørsmålet som er så viktig for velgerne. Historien har vist at Ap konsekvent har stemt mot regjeringens forslag til bompengelettelser, sier Høie.

Støre: – Jeg har svart

Ap-lederen kaller Høies utfordring «et merkelig forsøk på å få oppmerksomheten bort fra krangelen mellom regjeringspartiene» og avviser at han har unngått å svare på hva han mener.

– Jeg har sagt helt klart fra om at det er deler av denne avtalen jeg kan si ja til, som at staten skal betale mer av utbyggingen av kollektivtrafikk i byene, slik Arbeiderpartiet har foreslått lenge, og at staten skal betale ned på veier i distriktene og dermed senke bompengebelastningen, skriver Støre i en epost til NTB.

– Bompengebelastningen har åpenbart nådd et smertepunkt flere steder. For å møte dette, ønsker vi at staten skal betale mer for kollektivutbygging, vi ønsker at elbilene gradvis skal begynne å betale bompenger, slik at regningen deles på flere, og vi ønsker å utrede et mer rettferdig system med veiprising. Dette sier regjeringen blankt nei til, og dermed er det de som tviholder på bompengesystemet, sier Støre.

– Vi mener også at høyreregjeringens usosiale politikk med økte barnehagepriser, større skatteregning for pendlere og kutt i ordninger til de aller svakeste er medvirkende til at protesten mot bompenger har blitt så sterk, og det må møtes med politikk mot økte forskjeller, sier han.

– Feigt



Støre understreker at det for Ap er uaktuelt å gå bort fra nullvekstmålet og sier regjeringen ikke har klart å gi svar på om det er mulig å hindre mer biltrafikk inn til byene med bompengeavtalen.

Høie mener det er Støre selv som lager uklarheter om pakken.

– Tirsdag sa Aps ordfører i Sandnes ja til pakken. Hvis han klarer å forstå den, burde Støre også klare det, mener Høie.

Høie sier han synes det er feigt av Ap å ikke tone flagg sentralt. Han krever også at de store Ap-styrte byene Oslo, Bergen og Trondheim avklarer sitt standpunkt før valget.

– At det er Arbeiderpartiet som gjør dette uklart, er en ganske utrolig påstand, repliserer Støre, og legger til:

– Både helheten i avtalen og det samlede beløpet er så uklart at det er urimelig å kreve at Ap skal ta stilling til det før tallene og konsekvensene blir presentert for Stortinget i budsjettet, sier han.

