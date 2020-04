Jonny Enger selger sin andre superleilighet på ett år: Prisen har økt 10 millioner

Tidligere Veireno-sjef Jonny Enger har oppgradert kraftig.

Enger selger luksusleiligheten på Bygdøy etter bare et drøyt år. Han kjøpte den nyoppførte leiligheten for 25,5 millioner kroner i februar 2019.

Finansavisen minnet den gangen leserne på at omtrent samtidig med konkursen i Veireno (se lenger ned), kjøpte Enger en toppleilighet på eksklusive Tjuvholmen i Oslo for 45 millioner kroner. Denne solgte han imidlertid ett år senere for 50 millioner.

Leiligheten på Bygdøy er nå til salgs for 35 millioner kroner, tilsynelatende en formidabel prisoppgang i løpet av så kort tid.



Store oppgraderinger

- Jeg har brukt vesentlig midler på oppgraderinger, det har vært mange oppgraderinger, sier en ordknapp Enger til Nettavisen Økonomi. Han vil ikke svare på hvor han flytter, men sier han for tiden har mange prosjekter.

- Det går bra med meg. Du vil sikkert spørre om jeg selger fordi jeg MÅ selge, men det stemmer ikke, sier Enger.

Jonny Enger ble i februar i år dømt til 120 dagers fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven under søppelkrisen i Oslo i 2017. Høyesterett reduserte straffen dermed betydelig.

Jonny Enger ble kjent i hele Norge under den såkalte søppelskandalen i Oslo i 2017. Nå selger han sin eksklusive leilighet her på Bygdøy i Oslo. Foto: Carina Heier (Studio Oslo)

Enger ble nemlig i Follo tingrett dømt til fengsel i ett år og tre måneder. Da ankesaken ble behandlet i Borgarting lagmannsrett, ble straffen satt til ni måneders fengsel.

Over 200.000 per m2

I en annonse beskrives 4-romsleiligheten på Bygdøy som en stor og helt unik selveierleilighet over to plan med heis mellom etasjene. Bruksarealet er på 170 kvadratmeter.

Hvis Enger får prisantydningen, snakker vi derfor om en kvadratmeterpris på hele 205.000 kroner.

Leiligheten ligger ikke langt fra Frammuseet Bygdøys østside, ved Langviksbukta, og med vestvendt terrasse. Bygget ble altså oppført i 2019, i det som omtales som en moderne funkisstil. Det er enkel heisadkomst og tre garasjeplasser knyttet til leiligheten.

Leiligheten til Enger er innredet av en interiørarkitekt, med blant annet spesialbestilte dører. Takhøyden er romslig, opptil fire meter. En ny eier kan også se frem til et eget vinrom, tre velværebad, vaskerom, samt to/tre soverom.