Jordbærbønder får millioner i statsstøtte men bruker billige arbeidere fra utlandet

Anklaget for å betale under minstelønn, men troner høyt på statsstøtte-toppen.

Når forsvarere av den mislykkede norske landbrukspolitikken skal forsvare seg, så viser det ofte til høyt norsk kostnadsnivå.

Den bortforklaringen egner seg dårlig etter avsløringene av import av billig arbeidskraft i sommer, samtidig som hundretusener av nordmenn går arbeidsledige.

Ikke nok med at bøndene (lovlig) kan betale en minstelønn på 123 kroner timen - noen blir også anklaget for å ha akkordløsninger der timelønnen er enda lavere!

Hardest medfart har jordbærbonde Geir Hæhre på Lunner på Hadeland fått. Han ble anklaget for å gi så dårlig akkordlønn at polske studenter ble avspist med 1.800 kroner for to uker i jordbæråkeren.

Like beskjeden er ikke samme mann når penger skal deles ut i statsstøtte. Ifølge oversikten fra Landbruksdirektoratet tikket det inn 836.184 kroner fra norske skattebetalere i fjor.

FRA NORSKE SKATTEBETALERE: Jordbærbonden fikk i fjor over 800.000 kroner i tilskudd fra staten. Foto: Landbruksdirektoratet (Tilskuddsbasen)

Nesten en million altså, og arbeidskraft fra Polen.

Det verste er at Lunner-bonden slett ikke er aller øverst. Bare noen mil unna - i Ullensaker - finnes jordbærbonden Per Isingrud. Hans tilskudd er økt fra 3,8 til 4,6 millioner kroner på ett år!

Det var publikasjonen Fri Fagbevegelse som begynte å skrive om lønnsvilkårene hos Lunner-bonden, og bonden skal ha fått besøk av både Politiet, Arbeidstilsynet og Skatteetaten, ifølge magasinet for de fagorganiserte.

Konfrontert med saken sier nestleder Frøydis Haugen i Norges Bondelag følgende: – Jeg tror alle arbeidsgivere skulle ønsket å heve lønna til de en har i arbeid. Det er et bevis for at en verdsetter sine ansatte. Men betalingen må stå i forhold til hvilken pris en får solgt produktene sine for. Det er ikke så lett å heve prisen på produktene.

Lunner-bonden er slett ikke alene. Nevnte Per Isingrud - mannen øverst på subsidietoppen - gikk sammen med tre andre bønder, chartret et fly og hentet billige jordbærplukkere fra Vietnam. Ifølge NRK er det slik at bonden «regner med at gjestearbeiderne selv vil betale det flybillettene normalt ville ha kostet, og at han selv dekker mellomlegget».

CHARTRET TSJEKKISK FLY: Jordbærbonde Per Isingrud fra Kløfta fryktet lenge at han ikke ville ha nok arbeidskraft til årets jordbærsesong. Av 150 vietnamesiske arbeidere som kom med fly til Oslo Lufthavn Gardermoen 9. juni, skal 96 av dem jobbe for ham. Foto: Hans Olav Nyborg (Romerikes Blad)

Isingrud leier og driver jordbærproduksjonen på Hafslund-jordene, og SA.no får opplyst at prisen får hente inn plukkerne var 7.458 kroner per plukker. I tillegg til de 150 jordbærplukkerne fra Vietnam jobbet han også med å hente 46 sesongarbeidere fra Thailand.

De fem charter-bøndene var:

Per Isingrud, Ullensaker: 4,6 millioner kroner i statsstøtte

Nils Olve Gillund, Ottestad: 0,5 millioner kroner i statsstøtte



Anders Hørte, Lier: 0,6 millioner kroner i statsstøtte



Holsfjord produkter, Lier: 0,7 millioner kroner i statsstøtte



Simen Myhrene, Lier: 1,1 millioner kroner i statsstøtte



(Kilde: Proff.no og Tilskuddsbasen, Landbruksdirektoratet)

Totalt får de seks jordbærbøndene som er nevnt i denne kommentaren 7,5 millioner kroner i statsstøtte, samtidig som de altså henter billig arbeidskraft fra Polen, Thailand og Vietnam.

Fakta Gjennomsnittlønn i Vietnam ↓ Ulike kilder opererer med forskjellige anslag for hva som er høyest, lavest og gjennsnittelig inntekt for lønnsarbeid i Vietnam. Nettstedet Salary Explorer anslår at halvparten tjener under 6.400 kroner i måneden, og at lavtlønnsyrker betales ned mot 1.700 kroner i måneden. (Kilde: Salary Explorer)

De største postene i statsstøtten er såkalt arealtilskudd - altså tilskudd etter hvor mye jord du driver - og distriktstilskudd for bærproduksjon.

Det må presiseres at bøndene ikke gjør noe ulovlig ved å hente billig arbeidskraft fra utlandet. Tvert imot skar regjeringen igjennom korona-trøbbel og åpnet for innreise for sesongarbeidere i landbruket allerede i starten av mai - på en tid der skolene var stengt og folk flest var i samfunnspålagt karantene på hjemmekontor.

ARBEIDSKRAFT: En vietnamesisk jordbærplukker jobber i åkeren til jordbærbonde Per Isingrud ved Minnesund i Viken. Isingrud gikk sammen med andre jordbærbønder om å chartre et fly med arbeidere fra Asia for å skaffe nok arbeidskraft. Norske bønder lener seg fortsatt tungt på utenlandsk arbeidskraft for å få plukket jordbærene sine – selv om hundretusenvis av nordmenn står uten jobb under koronapandemien. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Som kjent er det normalt fri flyt av arbeidskraft innenfor EØS-området med 550 millioner innbyggere, men landbruket har i tillegg et særskilt unntak som gjør at de årlig kan hente rundt 2.600 sesongarbeidere fra land som Urkaina, Vietnam og Filippinene til norsk landbruk.

Fakta Fakta om sesongarbeidere ↓ Årlig kommer 3.700 sesongarbeidere til Norge fra land utenfor EØS. Disse har et særlig unntak fra visumreglene. Av disse går 70 prosent til landbruket. I fjor kom halvparten av jordbruksarbeierne fra Vietnam (cirka 1300 personer) og drøyt 750 fra Ukraina. De aller fleste kommer hit mellom april og mai, med en topp i juni. (Kilde: UDI: Fakta om behovet for sesongarbeidere)

Regjeringen åpnet også for at disse sesongarbeiderne kunne arbeide på gårdene selv om de var i korona-karantene, ifølge Norsk Landbruk.

Selv om dette er normalt i jordbruket, så er det egentlig en fantastisk rundreise i manglende logikk. Mens Norge har flere hundre tusen arbeidsledige på trygd, så chartrer statstøttete norske bønder fly for å hente inn billig arbeidskraft.

Minstelønnen på 123 kroner timen er i ett tilfelle ikke reell blir det påstått av de polske studentene hos Lunder-bonden Geir Hæhre, mens det altså ikke er attraktivt for norske studenter eller arbeidsledige.

Vi betaler 12 milliarder kroner i årlig produksjonstilskudd, blant annet arealtilskudd og distriktsstøtte for bærproduksjon. Likevel koster en kurv norsk jordbær akkurat nå 59,90 kroner hos Meny - mens importerte bær koster 54,90 kroner.

Det begge kurvene har felles er at de sannsynligvis er plukket av utenlandske arbeidere. Det som er ulikt er at den norske kurven er produsert med norsk statsstøtte, mens den utenlandske er importert med en beskyttelsestoll på 7,21 kroner per kilogram.

Og det siste er noe tilhengere av norsk landbrukspolitikk ugjerne snakker om; nemlig det såkalte importvernet som hindrer kjøp av billigere produkter fra utlandet (som alle andre bransjer må forholde seg til).

DYR MAT: Nordmenn betaler årlig 37 milliarder kroner mer for maten enn svensker og dansker, ifølge førsteamanuensis Ivar Gaasland ved Institutt for samfunnsøkonomi. Foto: Handelshøyskolen BI

Førsteamanuensis Ivar Gaasland ved Handelshøyskolen BI eregnet nylig at nordmenn betaler 37 milliarder kroner mer for maten enn svensker og finner.

Les mer: Konkurranse i dagligvaremarkedet? Da må vi snakke om importvernet

Vi bør i hvertfall snakke om det pussige i at vi har tollmurer mot billig utenlandsk mat, samtidig som vi i koronatider har åpne grenser for charterfly med billige utenlandske arbeidere.

