Jørn Hoel: – I disse tider med botox og fettsuging er det godt å se at det fortsatt er noen som gir f***

Når Jørn Hoel spiller opp til dans på den norske spanskekysten står rullatorene langs veggen mens hoftene «schwunger».

ALFAZ DEL PI, COSTA BLANCA (Nettavisen): Når Nettavisen ankommer den norske kolonien i Spania er den første beskjeden: «Dere må bli med på Jørn Hoel-konsert».

Og det ble vi.

Det er lørdag kveld på Casa Cultura (kulturhuset) i Alfaz del Pi på Costa Blanca.

Vi står utenfor et stort, gult hus med en enorm torgplass. Lokale ungdommer sitter langs trappen og røyker. De bryter ut i latter i det en kompis tryner på skateboardet. Det står i tydelig kontrast til de norske 80-åringene som kjemper seg opp handicap-inngangen: Klare for konsert.

Når vi endelig kommer inn i salen er det fullsatt. Det er minst 450 mennesker tilstede. Rullestoler, rullatorer og krykker har fylt salen helt til randen. Nettavisens journalist foretar flere krumspring for å karre seg frem til et ledig sete.

– Jeg har gledet meg til dette lenge, sier en dame litt lenger bak i salen.

Dansefest med gårsdagens helter

I salen er det mange hvite og grå hoder. Det er vel neppe en eneste spanjol i salen. Kvalifisert gjetning tilsier at snittalderen er godt over pensjonsalder. Det gjenspeiles i artistene: De fleste hadde storhetstiden på 1980-tallet.

Den norske kolonien har ingen mangel på besøk fra moderlandet. Bare få dager etter Jørn Hoels konsert, kommer Ole Ivars-vokalist Tore Halvorsen på besøk for å spille opp til dansefest.

KJENTE OG KJÆRE: Kjente og kjære artister står klare for å få fart på føttene på dansefest i Albir på Costa Blanca. Foto: Espen Teigen

Tore «på sporet» Strømøy smiler også på reklameplakatene du finner over alt i den spanske byen.

Godt å se noen som gir faen

Tilbake i kulturhuset ser vi endelig en gjenkjennelig skikkelse. Jørn Hoel stiger opp på scenen til en god porsjon applaus. Folket er i godt humør - klare for et skikkelig show.

BOTOX: Jørn Hoel tok mange vitser på bekostning av nordmenn i Spania, til stort humør og brølende latter. Foto: Espen Teigen

– Det er så herlig å komme ned hit til Albir. I disse tider med botox og fettsuging er det godt å se at det fortsatt er noen som gir faen, sier han til brølende latter etterfulgt av noen heftige hostekuler.

Etter et utall klassikere som «Har en drøm» og «Ei hand å holde i», som får de eldre til å svinge seg godt i salen, kommer den ene vitsen etter den andre frem som på et rutinert samlebånd.

Hoels panne pipler av svette, og pusten peser - men den hese stemmen som krever 40 år med konstant forbruk av whisky og sigarer for å ivareta, holder.

– Folk tror jeg har røyket og drukket meg til denne stemmen. Men det er helt feil. Jeg har hatt den helt siden jeg var bitteliten. Det er en defekt på stemmebåndene mine, som gjør at de aldri går helt sammen.

GA ALT: Svetten piplet og pusten strakk knapt til, men tre timer konsert ble det likevel. Foto: Espen Teigen

I tre timer gir den 62 år gamle artisten alt. Når konserten er over, er det ikke rask utgang som gjelder. Her skal rullatorer pakkes opp, krykker hentes og rullestoler komme seg frem. Det tar litt ekstra tid her nede i Syden.

– Dette var en fantastisk konsert, det må jeg si, sier en eldre kvinne til ektemannen mens hun sakte går mot utgangen ved hjelp av et par krykker.

Elsker Syden

Etter konserten er Hoel krystallklar på at han elsker Syden, og digger nordmenn i Spania.

– Grunnen til at jeg takket ja til å reise ned hit er at jeg har en favorittrestaurant som heter Enrique. Der har jeg allerede spist tre ganger i løpet av ett døgn, sier Hoel til Nettavisen og ler.

Artisten som har holdt det gående siden han vant Melodi Gran Prix i 1986 beveger seg stadig nærmere pensjonsalder. Nettavisen spør om han kunne tenkt seg pensjonisttilværelse på den spanske norskekysten.

DIGGER SPANIA: Jørn Hoel er ikke fremmed for å ta pensjonisttilværelsen blant den norske kolonien i Spania. Foto: Espen Teigen

– Det er mye bedre å bo med masse nordmenn rundt deg, enn en hel haug med andre utlendinger - det er godt, det er trygt, sier Hoel.

På spørsmål om hans status som Norges største sexsymbol, noe han ble kåret som for flerefoldige år siden, blir artisten litt mer ukomfortabel.

– Du vet, jeg bruker det når noen skal peke på meg og gi meg skylden for noe. Jeg sier: «Jeg er tross alt Norges mest sexy mann».

– Bare tenk deg når jeg blir litt senil og kommer på gamlehjem. Det skal bli et helvete, sier han og humrer.