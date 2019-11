Jubelår for Frontline - Fredriksen har tjent 4,8 milliarder siden februar

Frontline-aksjen er opp 142 prosent siden februar. Storeier John Fredriksen og medaksjonærer kan gni seg i tankhendene, nå blir det utbyttefest.

Norges desidert rikeste person, vi ser bort fra bostedsadressen, eier 40 prosent av verdens største tankrederi.

I dag er Fredriksens Frontline-aksjer verdt drøyt 8,2 milliarder kroner, mot 3,4 milliarder i februar. Siden februar har verdien av Frontline økt fra 7,5 milliarder kroner til 20,5 milliarder (se grafen under).

FANTASTISK OPPGANG: Etter mange år med lave tankrater, har de eksplodert i år og skapt kursfest for John Fredriksen.

Kursutviklingen i Frontline-aksjen har historisk fulgt utviklingen i tankratene tett, og ratene er kraftig opp i år.

Utbyttemaskin

Men Frontline er også blitt en utbyttemaskin. Analytiker Roger Berntsen i Nordnet kaller Frontline for det. Han mener en av de store overraskelsene på Oslo Børs i år er shippingselskaper som frakter olje og gass. Frontline-aksjen er opp hele 112 prosent siden årsskiftet og altså 142 prosent siden bunnen i februar.

- Hva skyldes den kraftige oppgangen?

- Fordelaktige markedsforhold, som stabile oljepriser, takket være OPECs produksjonsbegrensninger. I tillegg har lengre seilingsruter fra USA til Asia samt få skip i bestilling, bidratt til at fraktratene har stabilisert seg vesentlig over nivåene for kostnadsdekning. Og da tjener selskapet gode penger, svarer Berntsen.

Han mener så lenge verdensøkonomien ikke svekker seg betydelig, eventuelt går inn i en nedgangstider, kan Frontline gjøre det bra også i fortsettelsen.

Enda mer i vente

- Selskapets tall for tredje kvartal (se lenger ned, red.anm.), kom inn på den positive siden. Det vil etter alle solemerker resultere i økt utbytte til aksjonærene.

- Frontline har blant annet låst inn høyere fraktrater for fjerde kvartal enn forventet. Aksjekursen har riktignok ikke steget i dag, som kan skyldes at kursen er mye opp de siste dagene, sier Berntsen.

Han sier at historisk har Frontline vært en solid utbyttemaskin og betalt ut 6 milliarder dollar i samlede utbytter, 55 milliarder norske kroner med dagens valutakurser. Brorparten av disse utbyttene ble riktig nok utdelt før finanskrisen i 2008.

Motoren i systemet

- Men det kan være verdt å merke seg at disse utbyttene har vært selve motoren i Fredriksen-systemet og avlet frem selskaper som MOWI, Golden Ocean og Seadrill, sier Berntsen.

UTBYTTEMASKIN: Analytiker Roger Berntsen i Nordnet peker på at Frontline er blitt en utbyttemaskin.

Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet sier at etter nesten ti år med svak inntjening blant rederiene i verden, har det virkelig strammet seg til i tankmarkedet på Oslo Børs. Det vil si for tankselskap som frakter olje.

- Med rater som har vært opp mot 300.000 dollar om dagen, har det vært en virkelig tankfest på Oslo Børs. Dette resulterer i at aksjer som Frontline har vært høyt oppe på vår kjøpsstatistikk i flere måneder på rad.

- Tankselskap som Frontline, Okeanis, ADS Crude Carriers og Hunter Group har alle steget mellom 30-100 prosent i løpet av noen få måneder, sier Johannesen.

Overraskende

Etter at ratene har kommet tilbake, er spenningen ifølge Johannesen knyttet til hvilke utbytter aksjonærene i Frontline kan vente seg. Det blir altså et utbytte på 0,10 dollar per aksje i tredje kvartal, drøyt 90 øre aksjen.

- Når det gjelder utbyttet på 0,10 dollar, er dette kanskje overraskende for noen. Det har sammenheng med at de fantastiske ratene vi har sett den seneste måneden, ikke hører til tredje kvartal, men over i fjerde kvartal, sier Johannesen.

Han tror derfor at aksjemarkedet er mye mer interessert i å se på hva selskapet signaliserer for fjerde kvartal. Dette kvartalet ser svært sterkt ut med tanke på ratene.

- De siste ratene jeg har sett, er nå igjen på over 100.000 dollar om dagen. Det gir en fantastisk inntjening for Frontline og en påfølgende høy utbyttekapasitet om dette skulle vare ut fjerde kvartal.

Masse å gå på

Johannesen peker på at de seneste ratene nå er i området 100.000 dollar om dagen, 917.000 norske kroner med dagens valutakurser. Men fortsatt er «break/even»-nivået for et rederi lave 20.000 dollar om dagen, bare femteparten av hva de oppnår.

- Med andre ord er differansen på positive 80.000 dollar per dag. Med en dollarkurs på over 9 norske kroner, indikerer dette at skipene tjener i snitt over 700.000 kroner hver eneste dag. Dette vil etter alt å dømme bli utbetalt i utbytter til aksjonærene i løpet av fjerdekvartal, sier Johannesen.

Underskudd

Frontline hadde for øvrig i tredje kvartal en svak nedgang i totale inntekter til 187,6 millioner dollar. Samtidig økte utgiftene noe, slik at driftsresultatet falt fra 23,1 millioner dollar til 12,1 millioner.

Før skatt var det en nedgang fra 2,3 millioner dollar til et underskudd på 10 millioner dollar, drøyt 90 millioner norske kroner. Etter ni måneders drift er dette overskuddet på 31 millioner dollar.

Adm. direktør Robert Hvide Macleod i Frontline Management AS sier i en børsmelding at de grunnleggende markedsutsiktene i tankmarkedet er oppmuntrende. Selskapet er inne i en periode med bedre inntjening per tankskip.

Kortsiktige rater

Strategien til Frontline har vært rettet mot det kortsiktige markedet ut 2019, og det vil gjenspeiles i tallene for fjerde kvartal. Men markedet vil svinge de nærmeste kvartalene, og Frontline vil jakte på det de kaller opportunistiske muligheter i markedet.

Frontline er som nevnt verdens største tankrederi og er registrert på Bermuda, med norsk hovedkontor på Aker Brygge. Aksjene omsettes både på Oslo Børs og New York Stock Exchange.

I 1997 holdt Frontline på å gå overende, men kom sterkt tilbake med stigende konjunkturer internasjonalt.