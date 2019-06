Jubeldag for Norwegian på børsen

Norwegian gikk opp nesten 10 prosent og ble vinneren blant de mest omsatte selskapene på Oslo Børs torsdag.

Hovedindeksen på Oslo Børs økte 0,6 prosent til 870,51 poeng i torsdagens handel. Med den siste oppturen har hovedindeksen hatt en samlet oppgang på 1,1 prosent denne uken.

På toppen av omsetningslisten finner vi Equinor, som steg 1,6 prosent til 171,65 kroner. På plassen bak kom Telenor, som gikk opp 0,8 prosent. DNB var tredje mest omsatt og gikk ned 0,1 prosent.

Norwegian Air Shuttle gjorde det best blant de mest omsatte selskapene, med en vekst på 9,5 prosent. Med en tilbakegang på 3,8 prosent gjorde PGS det dårligst og ble dagens taper.

Energisektoren utmerket seg mest i positiv retning og endte opp 2,2 prosent. Sjømatsektoren markerte seg i motsatt retning med en nedgang på 1,4 prosent.

Oljeprisene fikk et solig oppsving og prisen på nordsjøolje økte med 2,39 dollar og ligger på 64,21 dollar fatet torsdag ettermiddag. Et fat amerikansk lettolje (WTI) omsettes for 56,72 dollar, noe som tilsvarer en oppgang på 2,96 dollar.

Torsdag styrket den norske kronen seg med 1,2 prosent mot euro, og 1 euro koster nå 9,67 kroner. Kronen styrket seg med 2 prosent mot amerikanske dollar, og det innebærer at 1 dollar koster 8,55 kroner. Denne uken har kronen styrket seg 1,1 prosent mot euroen og 1,4 prosent mot dollaren.

Så langt har USA-børsene hatt en positiv start på dagen. Rundt klokken 17.30 var den toneangivende S&P 500-indeksen opp 0,5 prosent, mens Dow Jones-indeksen hadde økt 0,6 prosent. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen klatret 0,5 prosent.

I Frankfurt steg den tyske DAX-indeksen med 0,4 prosent, mens CAC 40-indeksen i Paris klatret 0,5 prosent. Ved 17.30-tiden lå FTSE 100-indeksen i London an til å vokse med 0,4 prosent.

Nikkei-indeksen i Tokyo vokste 0,6 prosent. Hongkong-børsen endte med en oppgang på 1,2 prosent.

(©NTB)