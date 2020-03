Jubeldag på Oslo Børs og Wall Street

Det går mot en kanondag både på Oslo Børs og på Wall Street.

NEW YORK (Nettavisen): Oslo Børs hadde en god dag tirsdag etter en dårlig dag mandag, og hovedindeksen endte opp 5,6 prosent til 671,59 poeng. På Wall Street er det også er stor optimisme på tirsdag.

Dow Jones er opp nesten 1760 poeng, 9,5 prosent. S&P 500 er opp 8,6 prosent og Nasdaq Composite er opp 7,4 prosent.

Senatet gjorde mandag nok et forsøk på å vedta en redningspakke på bortimot 2.000 milliarder dollar for amerikansk økonomi, uten å lykkes. Men tirsdag er det positive signaler om at de vil lykkes med å få vedtatt redningspakken i løpet av dagen.

Med oppgangen på Oslo Børs tirsdag, hentet de dermed inn tapet fra mandag da hovedindeksen falt 4,9 prosent. Av tungvekterne var Equinor og DNB blant de største vinnerne.

Tirsdag var en jubeldag på børsen som skjer svært sjelden, skriver Dagens Næringsliv.

– Dette er veldig sjelden. Sånne dager får man bare i krisetider. I en vanlig fungerende økonomi går aldri hovedindeksen opp fem prosent, sier sjefstrateg Peter Hermanrud i SpareBank 1 Markets.

I USA drives Wall Street av håpet om at redningspakken skal bli vedtatt. Tirsdag ettermiddag sier demokraten Nancy Pelosi, som er speaker i Representantenes hus, at det er stor optimisme om at man kommer til enighet i løpet av de neste timene, melder CNBC.