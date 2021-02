Jubeltall for Coop: - Over all forventning

Coop-kjeden Obs vokser mer enn totalmarkedet i dagligvarebransjen. Også konkurrenten Meny gjør det bra.

2020 var et bra år for Obs, med en vekst på 15,2 prosent. Det tilsvarer en omsetningsøkning på 1,4 milliarder kroner. Den sterke veksten har fortsatt inn i det nye året.

- I januar er vi organisk vekstvinner i markedet. Vi hadde en vekst på 23,6 prosent, mens den totale veksten i markedet var på 15,2 prosent, sier kjededirektør i Obs, Lars Tendal, til Nettavisen.

Det er han svært fornøyd med.

- Det var langt over all forventning at det var så høye tall. Vi hadde et fantastisk år i 2020, så vi forventet fortsatt god vekst, men ikke at vi skulle ha så stor vekst i forhold til konkurrentene, sier han.

En kald og snørik vinter så langt, har imidlertid hatt positiv effekt på tallene, da det har bidratt til økt salg av skiutstyr og andre varer til familieaktiviteter utendørs.

Milliardjubel for Meny

Det er ikke bare Obs det går bra for. Også Meny gjør det bra. I 2020 endte kjeden med en omsetning på 21,3 milliarder kroner, en økning på 17,5 prosent mot 2019 - selv med tilnærmet samme antall butikker.

Menys nettbutikk fikk også et skikkelig koronaløft, og omsatte for 728 millioner kroner - en økning på 120 prosent sammenlignet med 2019.

106 butikker - 30 flere enn året før - hadde en omsetning på over 100 millioner kroner.

- Kundene har handlet mer, og de har valgt flere kvalitetsvarer. For oss som heier på matglede, er det gledelig å se en dreining mot mer kvalitet, gode råvarer og matlaging fra bunnen av, skriver Meny-sjef Vegard Kjuus i en pressemelding.

Sterk vekst for faghandel

For fjoråret var det i hovedsak koronapandemien som ga Obs en skikkelig boost.

- Året startet veldig bra for oss, og men helt ærlig så må vi si at pandemien har fått frem alle fordelene med konseptet til Obs. Vi har hatt en eventyrlig utvikling i 2020, sier Tendal.

Kundene vil handle mer, men sjeldnere, og med et stort varesortiment har Obs det folk trenger, ifølge Tendal.

- Vi var en vekstvinner juni, juli og september, og vi hadde en gjennomgående vekst hele året, langt over markedsveksten, sier han.

- Obs hadde i en vekst som var større enn vi hadde håpet på og trodd, påpeker han.

Kjeden doblet også omsetningen for faghandel på nett i 2020.

- Det har gått mye av telt, soveposer og hengekøyer. Det er fantastisk at foreldre og familier, som er vår målgruppe, har brukt tid på aktiviteter de kanskje ellers ikke ville gjort, sier Tendal.

Flere velger selvbetjening

I takt med omsetningsveksten og smittefrykten, som fortsatt herjer i samfunnet, velger stadig flere å handle i selvbetjeningskasser.

Nesten halvparten av omsetningen til kjeden går over selvbetjeningskasser og shopexpress.

- Noen butikker har selvbetjeningsandel på over 70 prosent. Det er en løsning som gir en trygg handel, fordi man slipper å stå i kø og være nære folk, sier han.

Tendal skryter for øvrig over alle ansatte, og takker for innsatsen gjennom hele koronapandemien - så langt.

- Jeg vil berømme alle i dagligvarebransjen, for den innstillingen ansatte har vist, og hvordan de har stått på, er imponerende, sier Tendal.

