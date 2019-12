Jubeltall for Donald Trump i arbeidsmarkedet

Den amerikanske jobbveksten i november var klart bedre enn det markedet ventet.

Tall offentliggjort fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at det ble skapt 266.000 nye jobber utenfor jorbrukssektoren i november. Arbeidsledigheten ved utgangen av måneden lå på 3,5 prosent.

Vi må tilbake til slutten av 60-tallet for å finne en like lav ledighetsprosent. Ledigheten var uendret fra oktober.

Oslo Børs spratt omgående opp da USA-tallene ble kjent.

Markedsforventningene tilsa en jobbvekst på 185.000-190.000 i november, opp fra 128.000 i oktober (se lenger ned). Deler av oppgangen kan ifølge Handelsbanken Capital Markets knyttes til at streikende arbeidere i General Motors (GM) har vendt tilbake til jobbene sine. Novembertallene må derfor ses litt gjennom fingrene.

De amerikanske statistikkmyndighetene gjør et poeng av at jobbveksten økte i industrien fordi bilarbeiderne i GM vendte igjen er på jobb. I alt 5,8 millioner amerikanere er nå uten jobb, som er omtrent det samme som for en måned siden.

1,2 millioner amerikanere er langtidsledige, det vil si at de har gått ledige i minimum 27 uker.

Frykten avtar

Slår imidlertid forventningene til, vil gjennomsnittlig jobbvekst i USA hittil i år ligge på 169.000 personer. Det er ned fra 223.000 i 2018, men slett ikke dårlig.

Handelsbanken skriver at fordi jobbveksten har holdt seg såpass godt oppe, har det redusert den umiddelbare resesjonsfrykten, altså frykten for nedgangstider. Denne frykten preget markedene tidligere i høst.

Den amerikanske sentralbanken har som følge av den brukbare jobbveksten signalisert at de har inntatt en vente-og-se holdning når det gjelder rentesettingen fremover. Sentralbanken satte senest i september ned styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, allikevel var Trump rasende.

Et til to rentekutt

Ser vi litt lenger fremover, fortsetter imidlertid markedet å vente noe ytterligere rentenedgang i USA. Markedet svinger mellom å prise ett eller to rentekutt i 2020, altså 0,25-0,50 prosentpoeng.

Den amerikanske økonomien skapte 128.000 jobber i USA i oktober, ned fra 136.000 jobber i september. Det var likevel langt over det markedet forventet, nemlig 75.000 nye arbeidsplasser.

Men det er ikke bare jobbtallene som gir Trump grunn til glede seg. Fredag er presidenten også ute og jubler over børsoppgangen så langt i år.

- Aksjemarkedene setter rekorder. Bare i år er Dow Jones opp 18,65 %, S&P opp 24,36 %, Nasdaq Composite opp 29.17%. «Det er økonomien, din idiot» skriver han å Twitter fredag.

Donald Trump reagerte på tallene med - Over all forventning. USA ROCKS!