Jubeltall for oljenæringen i år - men så snur det

Oljeinvesteringene har vært en drivkraft bak veksten i norsk økonomi de siste årene. Nå kan det snu, ifølge SSB.

Torsdag morgen publiserer SSB oppdaterte tall for investeringsplanene på norsk sokkel for i år og neste år.

Samtidig som SSB venter en investeringsvekst på norsk sokkel i 2020, ser det mørkere ut for 2021.

Operatørene på norsk sokkel anslår nå at investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 185,4 milliarder kroner for 2020. Dette er 1,5 prosent mer enn anslaget gitt i forrige kvartal.

Investeringsanslaget for 2020 er 7,4 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2019, gitt på denne tiden i fjor.

Slik ser anslagene for investeringene i 2020 og 2021 ut foreløpig. Foto: SSB

Investering i feltutbygging faller kraftig

Norges Bank har tidligere varslet at de venter et fall på 5 prosent i 2021, mens Oljedirektoratet har spådd et fall på nærmere 10 prosent.

Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass blir i anslaget for 2021 oppgitt til 152 milliarder kroner. Dette er 4,1 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2020, gitt på denne tiden i fjor.

Spesielt investeringene i feltutbygging på norsk sokkel ser ut til å falle kraftig i 2021: Anslaget er justert ned 16,3 prosent sammenliknet med tilsvarende anslag for 2020. Også innen investeringer for felt i drift går anslagene ned sammenliknet med 2020-anslaget gitt for ett år siden.

Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass blir i anslaget for 2021 oppgitt til 152 milliarder kroner. Dette er 4,1 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2020, gitt i fjor på denne tiden. Bildet viser Troll C-plattformen på Fram-feltet i Nordsjøen. Foto: Øyvind Hagen (Equinor)

Samtidig varsler SSB oppgang i investeringene i 2021 knyttet til leting etter olje og gass, rørtransport, landvirksomhet, samt nedstengning og fjerning - som bidrar til å bremse nedgangen i investeringene totalt.

Ifølge SSB er det imidlertid liten grunn til å tro på en sterk økning i anslaget for 2021. Utbyggingene som kommer i år vil også ha utførte investeringer i år, noe som igjen kan føre til enda større prosentvis nedgang i endelige investerer i 2021 enn det denne målingen viser.

Sterk investeringsvekst i fjor

I fjor ble det investert 177,5 milliarder kroner i olje- og gassindustrien - hele 17 prosent mer enn i 2018. Investeringene innenfor feltutbygging og felt i drift økte med henholdsvis 25 og 17 prosent fra 2018 til 2019.

Oppturen kom etter flere år med nedgang i investeringene som følge av oljeprisfallet mellom 2014 og 2016. Mellom 2014 og 2017 falt investeringene i feltutbygging med over 27 prosent, ifølge SSB.

Da oljeprisen først stabiliserte seg og så begynte å stige, begynte oljeselskapene å investere i prosjektene som ble satt på vent gjennom nedturen. Mellom desember 2016 og desember 2018 ble det levert hele 21 PUD-er (plan for utbygging og drift). Dette førte til langt høyere investeringer i 2019 enn i 2018 - noe som igjen drev investeringsveksten i 2019, ifølge SSB.

