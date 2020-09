Jubeltall for Trump

Ferske trygdetall er gode nyheter for president Donald Trump. Samtidig tar han nå kraftig innpå Joe Biden i meningsmålingene.

NEW YORK/OSLO (Nettavisen): Antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA var mye lavere enn det ekspertene så for seg og massivt ned fra forrige uke. De seneste tallene fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at antall nye søknader om dagpenger i forrige uke - jobless claims - utgjorde 881.000.

I gjennomsnitt så ekspertene for seg at 950.000 amerikanere ville be om dagpenger for første gang, i så fall en nedgang fra forrige ukes reviderte tall på 1.001.000. Vi må tilbake til før koronakrisen startet, for å finne et tilsvarende lavt antall.

Før sommeren var antallet nye trygdesøkere på over 1,5 millioner, og i den aller verste uken i starten av utbruddet måtte svimlende 6,87 millioner amerikanere be om trygdehjelp.

Verdens viktigste

Den ujusterte amerikanske ledigheten i USA ligger nå på 9 prosent, om lag det dobbelte av den norske ledighetsraten.

Fredag kommer det som regnes som verdens viktigste nøkkeltall, de amerikanske ledighetstallene. Store avvik her fra forventningene kan påvirker verdens aksjemarkeder, fordi tallene er en viktig temperaturmåler for verdensøkonomien.

Ekspertene venter at det i august ble skapt 1,4 millioner nye jobber utenfor den amerikanske jordbrukssektoren, i så fall ned fra 1,76 millioner i juli. Den offisielle arbeidsledigheten er ventet å falle fra 10,2 prosent til 9,8 prosent.

Fortsatt skyhøyt

Det har vært en klar nedgang i søknader førstegangssøkende til ledighetstrygd for siden koronakrisen for alvor satte inn i mars. Men antallet ligger fortsatt skyhøyt over tallene før koronautbruddet og nedstenging av økonomien.

Den forrige rekorden ble satt helt tilbake i 1982, da 695.000 søkte om førstegangstrygd under tilbakeslaget for økonomien i 1982. Et typisk antall før krisen startet i mars i år var på drøyt 200.000.

Trump tar kraftig innpå i meningsmålingene

Ferske tall offentliggjort på onsdag viser også at president Trump nå tar kraftig innpå Joe biden på meingsmåøingfenew. Målingen fra FiveThirtyEight viser nå at Biden leder med 7,5 prosentpoeng på Trump. Det er ned fra en ledelse på 9 prosentpoeng fra 24. august.

En måling fra RealClearPolitics gir også Biden en ledelse på 7,5 prosentpoeng. Her får Biden støtte av 49,7 prosent, mens Trump får støtte av 42,2 prosent. I slutten av juni hadde Biden derimot en ledelse på Trump med over 10 prosentpoeng. RCP gir også Biden en ledelse på 2,5 prosentpoeng i de viktigste vippestatene, noe som er ned fra en 3,8 prosentpoengs ledelse fra før republikanerne holdt sitt landsmøte, melder CNBC.