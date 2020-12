«Jule-Erna» setter en historisk borgerlig rekord etter åtte år med budsjettenighet

Fra starten ble hun dømt nord og ned, men nå har statsminister Erna Solberg fått i havn sitt åttende borgerlige statsbudsjett.

Høyre-leder Erna Solberg nærmer seg 3.000 dager på statsministerens kontor. Slik det ser ut nå, har hun gode muligheter til å fullføre åtte år i regjering - de fleste av dem som en mindretallsregjering som er avhengig av samarbeidsviljen til ett eller flere borgerlige partier.

Ingen borgerlige statsministre har regjert like lenge, og vi må tilbake til Arbeiderpartiet og Einar Gerhardsens sammenhengende periode fra 1955 til 1963 for å finne en statsminister som har regjert lengre enn åtte år.

Skulle Erna Solberg vinne valget i september 2021, kan hun bli historisk uansett partifarge.

Da budsjettforhandlingene var over tirsdag kveld, ble kritikken fra andre partier og kommentatorene rettet mot Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, som angivelig har måttet spise kameler. KrF måtte svelge lavere alkoholavgifter, mens Frp må akseptere at det fortsatt vil komme 3.000 kvoteflyktninger.

Slik er det å utgjøre et mindretall. Frp-leder Siv Jensen er nokså alene på Stortinget om å hente færre kvoteflyktninger. Hun fikk markert sitt syn, men hadde aldri en reell mulighet til å endre politikken i en sak der de rødgrønne og sentrumspartiene er enige.

Lavere avgifter er populært hos folk flest, det har Senterpartiet skjønt. Og knapt en eneste sosialøkonom er alvorlig bekymret over at oljepengebruken øker med 14,5 milliarder til 3,3 prosent av Oljefondet i et år hvor økonomien må gjenoppbygges etter pandemien.

Men for Erna Solberg er det aller viktigste at hun styrer med kontroll. Knapt noen trodde seriøst på regjeringskrise i årets budsjettbehandling. Med et opposisjonsparti til høyre for regjeringen er det naturlig med forhandlinger hvor man må gi og ta.

Nettavisen har en fersk meningsmåling i dag, der Høyre går fram til 26,5 % og er landets definitivt største parti. Høyre mobiliserer flest i gruppen av velgere som ikke stemte eller er usikker på hva de stemte i 2017. I tillegg har velgerovergangene fra Ap til Høyre økt med 15 000 sammenlignet med november (+1000).

Verken Jonas Gahr Støre eller Trygve Slagsvold Vedum nyter samme oppslutning personlig som Erna Solberg, og partiet hun leder surfer høyt på meningsmålingene. Det er godt gjort etter mange år som statsminister og normal styrings-slitasje.

I vår ferske meningsmåling er alle «sperregrensepartiene» under 4,0 prosent. Hvis dette var valgresultatet, ville både Venstre, KrF, MDG og Rødt endt med små stortingsgrupper.

Igjen er den store vinneren i opposisjonen Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum, som nå leverer målinger på pluss/minus 20 prosent på rekke og rad. Også Senterpartiet dro til med avgiftslettelser og økt oljepengebruk i sitt alternative statsbudsjett.

Det er ennå langt igjen til valget, og Senterpartiet har surfet på en misnøyebølge på venstresiden, kombinert med en populær partileder og et politisk budskap på autorepeat - desentralisere, desentralisere, desentralisere.

Les også: Krisemåling for Frp og Siv Jensen: - Aldri målt partiet så lavt

Nå fremstår Trygve Slagsvold Vedum som en seriøs og reell utfordrer til Erna Solberg, og Senterpartiet vil oppleve å bli skyteskive fra flere hold. Da rekker det ikke å kritisere alt regjeringen gjør, med løfter om å gjøre det om igjen.

For nå må Trygve Slagsvold Vedum komme med reelle løsninger på noen lange trender som har pågått også med Senterpartiet i regjering: Fraflytting fra distriktene og lite økonomisk vekst er tunge utfordringer uten mirakuløse løsninger. Du kommer langt med et vinnende vesen, et godt smil og en smittende latter - men ikke nødvendigvis helt til Statsministerens kontor.

PS! Hva mener du? Vinner Erna Solberg nok en valgseier i september 2021, eller tror du at de rødgrønne med Trygve Slagsvold Vedum eller Jonas Gahr Støre overtar? Skriv din mening i et leserbrev!

Reklame Her kan du levere Vikinglotto