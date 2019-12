Julegaven til noen som har det de trenger og mer til

Er du som meg og synes det blir vanskeligere for hvert år å kjøpe julegaver til barna?

De har det det de trenger - og mer til. Men det de ikke helt forstår konseptet av ennå - som de en dag vil trenge mer enn noe annet - er egenkapital til bolig.

Tøft å komme seg inn på boligmarkedet

Når unge voksne begynner å forstå hva som kreves for å få kjøpt seg en bolig kan det føles overveldende. Boliger har økt mye i pris - og det beløpet du må ha i egenkapital virker helt urealistisk å klare å spare.

Tenk deg selv om du starter med null kroner, og du må klare å spare flere hundre tusen.

Hvorfor ikke bruke mulighetene nå til å hjelpe dem i gang?

Dobbel gavepakke

Er det eldre barn som allerede jobber og betaler skatt, og har over 75.000 kroner i inntekt, så er BSU den beste sparemåten om det er egenkapital som er formålet.

De fleste store summer kommer fra mange små beløp

For hver 500-lapp du setter inn på BSU-kontoen får du igjen 100 kroner på skatten året etter. Du kan spare inntil 25.000 kroner i året frem til du er 34 år, men maks 300.000 totalt.

Hvis du klarer å spare så mye som 300.000 kroner har du fått igjen 60.000 kroner fra staten! I tillegg gir banken veldig god rente på denne kontoen.

Gir du penger på BSU så gir du ikke bare selv, men barnet får dobbelt gave når de får igjen på skatten til neste år. Disse kan brukes til å settes rett inn på BSU-kontoen. Det er viktig å vite at penger som settes inn på BSU kun kan brukes til kjøp av bolig eller nedbetaling av boliglån.

Passer ikke for alle - men det finnes andre gode muligheter

Er barna mindre så er ikke BSU tingen.

Men jo yngre de er, jo flere år er det til pengene skal brukes, og jo mer glede kan de få av at pengene har blitt mye verdt den dagen de trenger dem.

For at pengene skal bli mer verdt kan de ikke stå på en vanlig sparekonto. Til det er rentene i dag for lave, og prisstigningen på varer og tjenester øker mer hvert år en du får i renter.

Beløpet på konto vil selvsagt vokse, men om fem år får du kjøpt mindre for en hundrelapp enn du gjør i dag. Et aksjefond derimot gir muligheter for verdiøkning over tid. Her vil du oppleve store verdiendringer underveis i spareperioden, så husk å ha is i magen og ikke ta ut pengene i de periodene de er mindre verdt. Sparer du til barna er det lenge til pengene skal brukes og du har god tid,

Når du sparer i fond så er tiden din beste venn.

Trist gave - eller store muligheter?

Det kan være du synes det er kjedelig å gi penger som går til noe som er så langt fram i tid i julegave.

Men det som kan virke som en kjedelig gave i dag, vil garantert være den mest takknemlig gaven den dagen disse pengene kommer til nytte. Og den dagen barna forstår hva som må til av egenkapital for å få kjøpt seg en bolig, vil de garantert bli både glad og lettet over å få vite at de ikke må starte helt på null.

Tenker du at det ikke er store nok beløp du tenker å gi?

Husk at små beløp blir til store summer.

Ved å sette over gaver til bursdag og jul fra barna er små kan det bli en et godt bidrag til starten på voksenlivet.