Julegodteriet ble plutselig dobbelt så dyrt på Kiwi som på Rema: - På tide å slå til

Rema var raskt ute med å sette ned prisene på julegodt da butikkene åpnet igjen. Nå lover Kiwi å følge etter.

- Det er bra de kjører ned prisene og blir kvitt julevarene etter jul. Det er på tide å slå til, sier Rune Nikolaisen, som står bak Gjerrigknark.com, til Nettavisen.

Rema 1000, en av Norges to største dagligvarekjeder, halverte mandag denne uken prisen på julegodteri og andre julevarer.

- Det var mange som slo til på tilbudene da jeg var innom butikken i går. Tilbudsvarene forsvinner nok fort ut av hyllene, legger han til.

Har du ikke fått nok av julemarsipan og annet julegodt ennå, er det altså bare å nyte at prisene er blitt lavere.

Les også: Stadig færre Gilde-produkter i dagligvarehyllene: - Det er krevende for oss

Kiwi ikke med

Det er imidlertid ikke alle kjedene som har satt ned prisen på julevarer ennå. Nettavisen sjekket prisene hos lavpriskjedene Rema og Kiwi tirsdag formiddag, og fant store sprik.

For eksempel koster Nidar julemarsipangris på 65 gram både med og uten sjokoladetrekk 6,95 kroner hos Rema 1000 tirsdag formiddag. Prisen hos Kiwi er 13,90 kroner. Dette er samme pris som før jul.

Også Nidars marsipanpølse på 110 gram var dobbelt så dyr hos Kiwi tirsdag morgen. Her må du ut med 18,40 kroner mot 9,20 kroner på Rema.

- Den 26. desember satte alle våre butikker ned alt av julegodteri med 50 prosent. Dette er et viktig tiltak for å unngå svinn, samtidig som det gir kundene våre muligheten til å få en siste smak av julen – til en ekstra god pris. Så gleder vi oss til å fylle hyllene med nye og spennende varer, sier Calle Hägg, PR- og kommunikasjonssjef i Rema 1000.

Les også: Provosert av emballasjeprisene hos Coop og Rema 1000: - Føler meg dum når jeg kjøper dette

Nå lover imidlertid Kiwi at også de setter ned prisene etter å ha blitt tatt på senga av konkurrenten.

- Etter en rekordstor julehandel er det små mengder julegodt igjen i butikkene. Det som er igjen, vil bli priset ned til halv pris, sier Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi til Nettavisen ved halv tolv-tiden tirsdag.

Nettavisen gjorde pristesten hos Kiwi og Rema 1000 i Ålesund og Oslo tirsdag formiddag. Kiwi hadde fortsatt ikke kuttet prisene da Nettavisen sjekket prisene igjen tirsdag kveld ved 20-tiden.



Tidlig julepriskrig

13. november startet en rekordtidlig julepriskrig, og det var Coops lavpriskjede Extra som satte i gang startskuddet. Konkurrentene fulgte etter, og ti dager senere meldte Kiwi at de setter ned prisene på 43 julevarer og priskrigen ble dermed trappet opp.

- Av smittevernhensyn oppfordrer vi kundene til å starte julehandelen tidlig i år, og derfor kutter vi prisene på julevarene nå, sa Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi til Nettavisen.

17. desember var det en rekke julevarer som raste ned i pris, og Rune Nikolaisen, som står bak Gjerrigknark.com, var fornøyd.

- Det er positivt at de har satt ned prisene mer, og nå trenger de jo å få ut julevarene. Men prisene trenger ikke være ned i én krone for at vi skal være fornøyde, sa han til Nettavisen.

Les også: Ny undersøkelse: En av tre er opptatt av hvor kjøttet kommer fra

Dyrere i koronaåret

Prisene på julevarer før jul i år ble likevel ikke like lave som i 2019. I midten av desember skrev Nettavisen at enkelte julevarer var opp til fire ganger dyrere enn i fjor.

9. desember 2019 kostet Nidars julemarsipan med sjokolade 65 gram bare 4 kroner, mens marsipangrisen uten sjokoladetrekk kostet 4, 20 kroner hos Kiwi. Dagen etter var prisen 4,20 for liten julemarsipan med sjokolade hos Rema 1000.

Ett år senere var prisene helt annerledes. 10. desember var prisen mer enn fire ganger så høy, og det kostet 16,90 kroner for begge de små marsipangrisene hos Kiwi, og 17,70 kroner hos Rema.

Prisen for melis var også mye høyere i år enn i 2019. 10. desember var den tredoblet hos Kiwi (Eldorado) og nesten doblet i pris hos Rema og Extra (Dan Sukker) sammenlignet med samme tid i fjor.

Les mer: Julevarer opp til fire ganger dyrere enn i fjor: - Kjedene utnytter koronasituasjonen

Det ble heller ingen vanlig priskrig før påsken i år, slik det bruker å være. Koronakrisen satte en stopper for det. Likevel startet Kiwi en stor priskrig 17. april - en uke etter langfredag.

Reklame 10 kupp du gjør hos Christiania Glasmagasin