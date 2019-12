Julen synliggjør de økonomiske skillene

Julen er forbundet med noe fint og alle skal kose seg. Men julen bringer også frem tunge minner, forsterker ensomhet og synliggjør økonomiske skiller.

Vi i Danske Bank hadde nylig en undersøkelse om våre vaner i forbindelse med jul.

Mange føler det er et forventningspress og kjøpepress tilknyttet jula. Det ender med at flere bruker penger de ikke har i form av kjøpskreditter og kredittkort - og blir sittende med vondt i magen og gruer seg til hvordan de skal klare å dekke regningene som kommer i januar.

Dette traff meg skikkelig.

Barn føler på at de må få det samme som vennene deres, og foreldre føler de må innfri barnas ønsker.

Vær et godt forbilde - barna får dyrebar læring i økonomi

Har du barn som har dyre ønsker og lommeboka er tom, eller du rett og slett synes det er urimelig å betale i dyre dommer for ting du føler ikke gir tilsvarende verdi.

Snakk med barna om dette.

Vis dem hvor mye penger dere har til å bruke på julen og julegaver, og hva de skal strekke til. Gi dem forståelse av at når det er tomt for penger, så er det tomt.

Ofte stresser vi med å skulle innfri forventninger som ikke en gang eksisterer

Ved å ty til kredittkort for å kjøpe en dyr gave til barna er det ikke bare din egen økonomi det går ut over - du sender samtidig signal om at det er helt greit å bruke penger du ikke har til barna dine.

Ved å involvere dem i økonomien vil de lettere akseptere at det ikke er mulig å kjøpe den dyre gaven de ønsker seg. Gi dem en forklaring - ikke bare si at du ikke har penger. Hjelp dem til å tenke alternativt - er det mulig å få kjøpt det de ønsker seg brukt? Har de mulighet til å legge til litt selv med egne sparepenger, så kan de få deler av dere? Er det flere i familien som kan spleise? Eller de kan få et pengebeløp som kan være en start til å spare til det de ønsker seg.

Det er lett å glemme at dette med penger ikke er noe vi får inn med morsmelka. Vi må trene for å bli gode.

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Snakk om forventninger

Vi ferier jul med våre nærmeste. Vi gir gaver til våre nærmeste. Det er helt naturlig å snakke med våre nærmeste om forventninger til jula.

Vi har jo stort sett like mange forventninger som vi er familiemedlemmer, og det er ulike ting som er viktig for oss. Det er kanskje ikke alltid de dyre gavene vi tror forventes av oss. Ofte stresser vi med å skulle innfri forventninger som ikke en gang eksisterer.

Avtal maks beløp på gaver - tid er også en dyrebar ting

Er dere mange i familien kan det for eksempel avtales et maksbeløp på gaver så ingen føler de har kjøpt for lite eller for mye.

Har du trang økonomi er det lov å være ærlig om dette. Gi gaver som betyr mye og koster lite.

Ta med et barn på aking og bake-boller-dag, gi bort barnevakt til foreldrene, bak småkaker og legg i en fin boks, strikk et skjerf, utfør dekkskifte til våren, hjelp til med maling av et rom.

I dag har tid blitt noe av det mest dyrbare vi kan gi og få. Ikke undervurder denne gaven.

Øverst på min egen liste er først og fremst at alle holder seg friske, også elsker jeg å gå på ski. Så barnevakt til barna så jeg og samboeren min kan gå en lang skitur, og hjelp til å fikse ulike ting i huset, er kjærkomment fra svigerfar.

Det er lett å glemme at dette med penger ikke er noe vi får inn med morsmelka. Vi må trene for å bli gode

Nyt julen

Har du det bra selv?

Se deg rundt - kanskje er det noen som kunne trengt et smil og noen å snakke med.

Gi en gave til noen som ikke har så mye som deg selv.

Legg fra deg telefon og vær tilstede. Nyt julen der du er.

