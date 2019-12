Julepriskrigen: Nå tar butikkene grep

Det er ellevill julekrig i mathyllene, og matkjedene håper folk tenker på både matsvinn og flere enn seg selv.

Lavpriskjedene Kiwi, Extra og Rema 1000 har merket stor pågang etter at prisen på flere julevarer er satt kraftig ned.

- Det har kokt i butikkene i dag. Det har fullt trykk, og så det er tydelig at mange kunder har fått med seg de lave prisene, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi.

Også Extra-kjeden har merket pågangen.

- Kundene strømmer til. Priskrigen er jo kjempebra for kundene, og det er viktig å huske at ikke alle i Norge har like god råd. Det er bra at de som har trang økonomi, og spesielt nå i desember, får gode produkter til lave priser, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge, og legger til:

- Vi er jo tross alt eid av kundene våre.

Prissjef Daniel Lohne Sorteberg i Rema 1000 forteller at de merker stor pågang fra kunder for tiden.

- Vi har for eksempel sett opp mot dobbelt så høyt volum på flere av julevarene som er blitt presset i pris de siste dagene, forteller han.

PRISENE RASER: Det går skikkelig unna i dagligvarehyllene for tiden. Her er noen av varene som er blitt mye billigere. Foto: Halvor Ripegutu (Mediehuset Nettavisen)

Innførte maksbegrensning

Den økte pågangen gjør at de må jobbe på for å unngå at julevarene blir utsolgte.

- Hele vår verdikjede jobber på spreng for å fylle butikkene med varer helt frem til jul. Det hjelper ikke å ha lave priser hvis vi ikke leverer varene, sier Lohne Sorteberg.

Siden de ønsker å tilby lave priser til sine kunder, har de nå vært nødt til å ta grep.

- Vi har valgt å innføre maksbegrensning på utvalgte varer dersom man kjøper mer enn det vi tenker er til et normalt forbruk. Alle maksbegrensning skal kommuniseres tydelig med plakat i butikk, forteller han, og legger til:

- Hvis noen kunder har opplevd noe annet, er det enkleste å bare høre med de butikkansatte, så blir nok plakat hengt opp ganske raskt.

Også enkelte Kiwi-butikker har vært nødt til å innføre maksbegrensninger.

- Det er noen butikker som har gjort det. Dette fordi vi ønsker at så mange som mulig får nyte godt av de lave prisene, sier Aakvag Arvin tirsdag kveld.

PRISKRIG: Lavpriskjedene Kiwi og Extra er to av butikkene som kjemper om å tilby folk julevarer billigst mulig. Her er kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi og kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge. Foto: Kiwi/Coop

- De har forståelse for det

Det er sjefene i hver Kiwi-butikk som bestemmer om de skal innføre begrensninger på hvor mange av én vare kundene kan kjøpe, da de kjenner kundene og butikken sin godt.

- Dersom det er fare for at enkelte julevarer blir raskt utsolgt, har de mulighet til å innføre begrensninger, sier hun, og legger til at det gjøres fortløpende vurderinger.

Extra-kjeden gjør også vurderinger etter hvert, og er forberedt på å ta grep for å hindre tomme hyller, om det blir behov for det.

- Vi håper å slippe, men om det blir nødvendig å innføre begrensninger på hvor mange av hver vare kundene kan kjøpe, så vet vi at de har forståelse for det, sier Kristiansen.

Han sier at de mener det er viktig at alle får kjøpt det de trenger til jul, og ønsker at alle skal få benytte seg av tilbudene.

- Ikke kjøp mer enn du trenger

Kiwi forteller at de prøver så godt de kan å fylle på varer jevnlig, for å hindre at det blir tomt i hyllene.

- Enn så lenge har vi fått lite tilbakemeldinger om utsolgt-situasjoner, men det kan varierer fra butikk til butikk. Vi har dyktige butikksjefer og medarbeidere som fyller på varer så fort de kommer inn, og jobber for at flest mulig skal få glede av de lave prisene, sier Aakvaag Arvin.

- Men det er klart at dersom det skulle bli utsolgt fra leverandør, er det ikke så mye man kan gjøre når det gjelder julevarene, legger hun til.

Aakvaag Arvin oppfordrer imidlertid kundene til å ikke hamstre kun fordi det er rimelig.

- Ikke kjøp mer enn du trenger, og det du klarer å spise opp. Det er lurt å ikke la seg rive med selv om det kan være fristende, råder hun.

Samtidig påpeker hun at Kiwi er opptatt av å redusere matsvinn, og derfor er den eneste lavpriskjeden som aldri har kvantumsrabatt på matvarer

Extra-kjeden ønsker heller ikke å bidra til økt matkasting, og oppfordrer samtidig kundene til å tenke på mer enn seg selv.

- Benytt deg av de gode tilbudene, men husk at kundene som kommer etter deg også vil ha gode tilbud, så ikke kjøp mer enn du må ha, sier Kristiansen i Coop Norge.

JULEVARER: Flere varer er satt ned i pris denne uken. Foto: Halvor Ripegutu (Mediehuset Nettavisen)

- Nervepirrende

Mandag skrev Nettavisen at Extra hadde gjort 709 prisendringer i løpet av dagen. Også tirsdag har prisene på julevarer blitt flere hundre ganger.

- Prisene justeres flere ganger om dagen. I dag har vi justert prisene 697 ganger, forteller Kristiansen, og legger til:

- Det er rimelig rått det som har skjedd de to siste dagene. Hvis rotteracet fortsetter håper vi at det fortsatt vil være nok julevarer til alle fram til jul. Vi har jo tatt høyde for priskrig i desember.

