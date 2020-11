Julepriskrigen trappes opp: Setter ned prisene på 43 julevarer

Kiwi vil bidra til å få flere til å starte julehandelen tidligere, og fortsetter julepriskrigen med å kutte prisene på 43 varer.

Priskuttet, som starter mandag morgen, varer fram til julaften.

- Av smittevernhensyn oppfordrer vi kundene til å starte julehandelen tidlig i år, og derfor kutter vi prisene på julevarene nå, sier Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi til Nettavisen.

Listen over alle varene de nå kutter i pris, finner du nederst i saken.

Det er bare en drøy uke siden Nettavisen skrev at julepriskrigen er i gang, og kjedene kniver om å ha lavest mulig pris på populære varer i førjulstiden.

- Nå kutter vi prisene på en rekke populære julevarer, innenfor julefrokosten, julemiddagen og julekosen blir enda billigere, sa Christian Hoel, kjedesjef i Extra, til Nettavisen.

Coop-kjeden var dermed med på å starte en rekordtidlig julepriskrig, fra og med 13. november. Også i fjor startet priskrigen rekordtidlig -18. november.

- Tilspisser seg

Nå trappes altså kampen opp når Kiwi kjører på med sitt eget julepriskutt.

Kiwi har allerede gjennomført flere store priskutt i år, for å gi noe tilbake til kundene i en tøff tid etter koronapandemien slo ut i Norge. Men julepriskrig er imidlertid helt vanlig hvert år.

- Nå før jul tilspisser det seg. Nå tar vi et skikkelig jafs, og kutter prisene på mange viktige julevarer, sier Arvin.

Hun påpeker at disse produktene kommer i tillegg til de julevarene som er allerede er satt ned.

Det er totalt 43 varer som går ned i pris fra mandag. Blant disse finnes både sjokolade, frukt og grønt og andre relevante julevarer.

- Prisen på mange store sjokoladeplater går ned. Selv om sunnhet til folket er hjertesaken vår, vet vi at mange ønsker å kjøpe inn litt sjokolade til julekosen, sier hun, og legger til:

- Frukt og grønt er vår aller viktigste varegruppe, og vi presser ned prisene på viktige varer som Cevita klementiner, kålrot og mandelpoteter.

Vanligvis er det regionale prisforskjeller på denne varegruppen, men fra mandag 23. november til 24. desember er det nasjonale priser som gjelder overalt. Disse prisene ser du i tabellen nederst i saken.

- Vil få folk i butikken

Øystein Foros, professor i foretaksøkonomi ved NHH, sier at det som er spesielt med konkurransen før jul, er at vi vet når den slutter: julaften.

- Disse priskuttene før jul, slik Kiwi gjør nå, er jo for å få folk i butikken. Det er viktig å huske på at juleproduktene utgjør en ganske liten del av handlekurven vår, og de ønsker å få oss til å handle alt vi trenger hos dem samtidig, forklarer Foros til Nettavisen.

Han påpeker også at kjedene gjerne er villige til å strekke seg ganske langt når priskuttet uansett ikke varer lenger enn til julaften.

- Etter julaften er prisene tilbake til normalen, og denne konkurransen er over, sier han.

Han trekker imidlertid fram at for eksempel både surkål og rødkål, som Kiwi nå kutter prisene på fram mot jul, ikke er noe dyre varer i utgangspunktet. Så det er slettes ikke alle varene som det er like gode tilbud på.

Nettavisen erfarer også at enkelte av de andre produktene ofte er på tilbud ellers i året også, for eksempel store sjokoladeplater fra Freia.

Rema 1000 og Coop har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelse om de setter ned prisen på de samme varene.

