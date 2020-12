Juleserier fjernes og merkevarer kuttes: – Det er en krenkefest

TV-serier blir fjernet. Merkevarer endres. Komikere blir anklaget for rasisme. – Krenkefest, mener Høyre-politiker Mahmoud Farahmand.

TV-profilen Mads Hansen ble anklaget for rasisme etter spraytan-bilde. – Jeg ble sjokkert, sier han til Nettavisen.

Debatten raser etter Espen Eckbos ti år gamle TV-serie «Nissene over skog og hei» ble fjernet av TV Norge. Mandag kveld ble det også tema på NRKs Dagsnytt 18.

Det hele startet med et innlegg av Instagram-brukeren «rasisme i Norge», som Jamal Sheik står bak. Han mener det er rasisme når Espen Eckbo tok på seg mørk ansiktssminke og afroparykk da han spilte karakteren Ernst Øyvind Tvedt.

Dette er ifølge kritikerne det samme som «blackface». En form for underholdning som ble skapt rundt på 1600-tallet, og var spesielt populær på 1800-tallet i USA. Hvite komikere brukte skokrem i ansiktet og sminke for å få store lepper - for å gjøre narr av svarte.

Kort tid etter innlegget ble lagt ut, bekreftet kommunikasjonsdirektør Hanne McBride i Discovery at serien vil bli avpublisert.

Tull og tøys

Men beslutningen faller ikke i god jord hos alle. Mahmoud Farahmand er Høyre-politiker og mener det hele er bare tull og tøys.

– Det er blitt en slags race to the bottom, man blir krenket enten på vegne av andre eller seg selv. Denne krenkefesten skal bidra til å gi minoriteter en slags anerkjennelse. Jeg tviler på at denne anerkjennelsen kommer til å inneholde veldig mye positivitet eller velvilje.

Farahmand mener serien ikke har noe med «blackface» å gjøre overhodet.

– For alle som har sett denne serien er det åpenbart at dette er en latterliggjøring av sørlendinger, ikke svarte. Det er stereotypier folk forbinder med sørlendinger. Bedagelige folk som tenker «alt ordner seg», sier Farahmand til Nettavisen.

Han mener at dem som lar seg «krenke» av TV-serien, setter det i en helt urimelig kontekst.

– Jeg lurer virkelig på hva intensjonen er. For disse aktivistene finner rasisme i alt fra navn til produkter som de fleste ikke opplever som rasistisk. Dermed utvanner de rasismebegrepet, og skaper et samfunn hvor alle til enhver tid går rundt og tror at andre har onde intensjoner, sier han til Nettavisen.

Farahmand sier selv at han ikke har opplevd rasisme etter han kom til Norge og mener landet er et av de mest inkluderende samfunnene man finner.

– Det er en helt annen kontekst av «blackface» i USA. Jeg advarer sterkt mot å importere det ukritisk til Norge. I motsetning til USA, så er det ingen i Norge som tvang innvandrere til å komme hit. Vi kom ikke hit som slaver, mot vår vilje. vi valgte Norge fordi dette landet ville gi oss bedre liv og bidra til vår utvikling.

– Du ser ikke noe problematisk med at en hvit person tar på seg mørk ansiktssminke og later som han er svart?

– Det handler om hvilken kontekst. Vi som er oppegående mennesker har et ansvar for å forstå ting i beste mening. Det er rart for meg at Discovery er opptatt av det, uten å ta hensyn til hvor såret svenskene blir når vi gjør narr av dem, eller gamlinger for den del.

Skarp debatt

Jamal Sheik, bak Instagram-kontoen «rasisme i Norge» sa på Dagsnytt 18 at det var bra at TV-Norge fjernet serien, og at man ikke kommer unna at karakteren er rasistisk.

– Når vi i dag vet hvor støtende blackface er, hvorfor skal vi da stå bak det? spurte han og la til:

– Det handler om representasjon. Det finnes utrolig mange mørkhudede skuespillere i Norge. Vi er i 2020. Det ville vært svært klokt for det norske samfunnet om man åpnet opp den døren for at mørkhudede kunne spille seg selv, sier Sheik.

Humoranmelder Anders Holstad Lilleng i Adresseavisen er uenig, og mener TV Norge er med på å innskrenke komikeres frihet.

– De tar altså en serie som ble laget for ni år siden og setter standarden ut fra det. Vi diskuterer denne serien som om den skulle være laget i dag. Denne beslutningen gjør komikerne utrygge og begrenser deres frihet, sier han.

Han mener også at karakteren ikke var «blackface», og heller etterlignet en sørlending. Det fikk Jamal Sheik til å reagere kraftig.

– Jeg synes det er helt feil at en hvit kar sitter på linja her og skal bestemme hva som er blackface og ikke. Da er vi på helt galt spor, sier han.

Farlig vei

I det siste har vi sett flere eksempler på at kjente produkter eller TV-serier fjernes for å ta hensyn til at enkelte grupper kan bli såret. En av dem er den kjente merkevaren Diplom-is.

– Det er helt katastrofe. Diplom-is tar bort noe ingen reagerer på, for å slippe at noen skal potensielt reagere.

Farahmand mener det er en farlig vei å gå, som vil gjøre at stadig flere ikke tør å uttrykke seg.

– På denne måten bryter vi ned tilliten i samfunnet vårt. Tillitsnivået vi nyter i det norske samfunnet er nokså unikt vurdert mot resten av kloden. Ytringsfriheten blir også smalere og smalere, når man gir etter for slike falske påstander bidrar man til at en liten intolerant men høylytt minoriteter får presset gjennom sin vilje. Selvfølgelig er historien til «blackface» problematisk. Men dette er ikke blackface. Det går jeg ikke med på.

Han etterlyser svar fra aktivistene som har gått til angrep på merkevarer og komikere for å svare på om de tror dette bidrar til et mer tolerant og inkluderende samfunn.

Ikke bare Eckbo

TV-profilen Mads Hansen har også fått hard medfart. Denne gangen for et bilde han la ut på Twitter fra serien «Alle Gutta», som går på TV 2.

Hansen tapte en golfkonkurranse i serien, og fikk som straff flere lag med spraytan.

– Det uheldige budskapet blir da at svart hud er straffen for taperen. Dette forsterker ideologien som ble benyttet under slaveriet for å rettferdiggjøre at svarte mennesker er taperne i samfunnet. Det blir for parallelt med «straffen» til taperen i «Alle Gutta», sier modell Rawdah Mohamed til TV 2.

TV-profilen Mads Hansen ble sjokkert av kritikken.

– Jeg trodde ikke det jeg hørte. Det jeg blir matt av, er diskusjonsklimaet. «Nissene over skog og hei» ble i følge Discovery fjernet fordi en del mente Espen Eckbos karakter falt inn under blackface-begrepet. Da mener jeg vi må kunne diskutere hva det begrepet inneholder, og om noe faktisk ER blackface, uten å bli beskyldt for å «være en hvit privilegert som forteller hva mørkhudede skal føle» , sier Hansen til Nettavisen, og legger til:

– For det har jeg aldri gjort, og det kommer jeg heller aldri til å gjøre.

Komikeren har opplevd mye støtte etter han tok Eckbo i forsvar, og at angrepene altfor ofte har handlet om han som person.

– Man kan gjerne være uenig og si at det er blackface, men da må man diskutere sak, ikke bare se på hudfargen til den som diskuterer. Er det ikke det som er målet?

– Jeg har fått masse meldinger fra folk, også profilerte folk og mørkhudede, som sier de er helt enige. Men at de ikke tør å si det, i frykt for at det kommer en mobb etter dem, sier Hansen.

NRK har valgt en helt annen linje enn TV Norge. I den folkekjære serien «Borettslaget» bruker også komikeren Robert Stoltenberg mørk ansiktssminke for å spille karakteren Ali. Men NRK har ingen planer om å avpublisere serien.

– Vi har stor tro på at publikum forstår at det ikke var ment rasistisk eller nedsettende, sier Charlo Halvorsen i NRK til bransjenettstedet Kampanje.

