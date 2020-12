Julevarer opp til fire ganger dyrere enn i fjor: - Kjedene utnytter koronasituasjonen

Rema 1000, Kiwi og Extra reklamerer alle hardt for julepriskutt i år. Men varene de selger er opp til fire ganger dyrere enn på samme tid i fjor.

9. desember 2019 kostet Nidars julemarsipan med sjokolade 65 gram bare 4 kroner, mens marsipangrisen uten sjokoladetrekk kostet 4, 20 kroner hos Kiwi. Dagen etter var prisen 4,20 for liten julemarsipan med sjokolade hos Rema 1000.

Ett år senere er prisene helt annerledes. 10. desember er prisen mer enn fire ganger så høy, og det er 16,90 kroner for begge de små marsipangrisene hos Kiwi, og 17,70 hos Rema.

Dette skulle man ikke tro når man ser kjedenes egne reklamekampanjer. Både Rema, Kiwi og Extra reklamerer tungt for priskutt og lave priser på julevarer for tiden.

Se pristabell nederst i saken, for å sammenligne prisene på utvalgte julevarer fra 9. desember 2019 og 10. desember 2020.

- Jeg tror folk merker det, for mange spør meg om når jeg tror priskrigen starter. Vanligvis er det jo i starten av desember, så det kommer vel ikke noe mer i år da, sier Rune Nikolaisen, som står bak Gjerrigknark.com.

- Men kanskje de prøver seg på noe senere i desember, hvem vet?! spør han.

Julemarsipangrisen har riktignok gått ned noe i pris siden den kom i butikkene tidligere i høst. 18. november var prisen hos Kiwi 26,40 for den uten sjokolade, og 26,90 for varianten med sjokolade. På Rema var prisen 26,90 for begge variantene.

Korona påvirker priskrig

Det ble heller ingen vanlig priskrig før påsken i år, slik det bruker å være. Koronakrisen satte en stopper for det. Likevel startet Kiwi en stor priskrig 17. april - en uke etter langfredag.

Nylig gikk også Kiwi og Meny ut med at de kutter Trippel-Trumf i desember av smittevernhensyn. Samtidig kutter alle tre lavpriskjedene støtt og stadig prisene, selv om de ikke kommer så lavt ned som de var i fjor.

- De vet godt at folk må i butikkene. Folk handler uansett. Det er påtakelig å bruke korona som begrunnelse hele tiden, sier Nikolaisen.

- Jeg føler kjedene utnytter koronasituasjonen. Det er greit at man kan argumentere for smittetall og at man ikke vil at folk skal hope seg sammen, men det er med en bismak, sier han.

Nikolaisen påpeker at dette går utover folk med dårlig råd.

- Det er trasig om mange med dårlig økonomi har ventet på at prisene på julevarer skulle gå ned, og så gjør de ikke det. De må bli skuffet, sier han, og forklarer:

- Jeg tror mange faller utenfor, og flere i år enn tidligere. Det er mange som må telle og snu på kronene.

Kutter prisen på viktigere varer

Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, forsvarer imidlertid at priskuttet på julevarer ikke er like kraftig som i fjor, og at for eksempel marsipangris og melis er mangedoblet i pris.

- Hvorfor har dere ikke lavere priser i år? Dere har uansett allerede startet flere priskriger/kampanjer etter korona kom i mars.

- Situasjonen i år er en helt annen enn på samme tid i fjor. Til jul i år er det rekordmange varer som er presset ned i pris - totalt er det rundt 600 varer som er satt ned og vil ha lavere priser frem til jul, sier Arvin, og påpeker:

- Vi tror kundene er mer tjent med at vi presser prisene på hundrevis av viktige varer, enn at de får kjøpt surkål og melis til to kroner.

Hun viser til at kundene blant annet kan spare 30-40 kroner på både ost og laks.

Ifølge Arvin synes Kiwi det er bedre at de bruker penger på å kutte prisene på mange hundre varer, enn å nærmest gi bort et utvalg av varer, slik det har vært gjort før jul de siste årene.

Hun påpeker imidlertid at både marsipan og melis er viktige varer før jul, og de begge er satt ned i pris selv om de ikke er like billige som i fjor.

- Melis koster normalt 14,90 kroner og er derfor nesten halvert i pris nå, sier Arvin.

For ordens skyld: melis kostet 2,6 kroner på Kiwi på samme tid i fjor og er dermed tre gangere dyrere i år.

- Flere fornøyde kunder

Rema 1000 har også fått spørsmål om årets priskrig, og hvorfor det ikke er så lave priser i år som i fjor.

- Vi skal ha så lave priser som mulig, og desember-konkurransen i år er i full sving, men det varierer alltid fra år til år hvilke varer det er prispress på, sier Calle Hägg, PR- og kommunikasjonssjef i Rema 1000.

Rema har, i likhet med Kiwi og Extra, redusert prisene på flere hundre varer - både julevarer og normalvarer, noe Hägg også trekker fram.

- Fremtidige priser kan vi naturligvis ikke kommentere på, men det kuttes fortsatt, og vi kan love at kundene kan gjøre kupp hos Rema 1000 helt fram til jul, sier han.

Han har ikke besvart direkte på spørsmålet om hva han tenker om at det er så stor prisforskjell på for eksempel marsipangris mellom 9. desember 2019 og 10. desember 2020. Det har derimot Coop gjort.

- Hva tenker du om at prisen for marsipangris 65 gr hos Extra er doblet siden samme tid i fjor?

- Jeg tenker at da får alle som ønsker det kjøpt seg en marsipangris eller to til jul, i motsetning til i fjor hvor flere butikker gikk tomme på grunn av de ekstremt lave prisene. I en fersk undersøkelse YouGov har gjennomført på vegne av Extra, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop.

- Halvparten av de spurte at de irriterer seg over at det er utsolgt for priskrig-varer. Så i år får vi enda flere fornøyde kunder, som også er våre medeiere, påpeker han.

- Lave priser

- Hvorfor har dere ikke lavere priser i år? Dere har uansett allerede vært med på flere priskriger/kampanjer dere har startet og som dere har fulgt Kiwi på, etter korona kom i mars.

- Prisene er lave. Det er lite som skiller totalprisen på denne handlekurven i år og den i fjor, sier Kristiansen, og viser til Nettavisens pristabell som du finner nederst i saken.

Han påpeker at Extra gikk rekordtidlig ut allerede 13. november med priskutt på julevarer for å ta hensyn til smittevern ved at handelen blir bedre spredt ut i tid.

- Det er fortsatt lenge til jul, og det betyr at i år får vi en lengre priskrig, som totalt sett vil gi kundene en rimelig handlekurv til jul, sier han.

- Tror du det ikke blir mer priskrig på julevarer i år eller kan det fortsatt skje?

- Det er umulig å si noe om hvordan prisene vil utvikle seg videre frem mot julaften, men vi konstaterer at det generelt er svært lave priser på en rekke typiske julevarer, sier Kristiansen.

Han påpeker at dette, i tillegg til «stengte» grenser, er grunnen til at Extra opplever rekordhøy handel i deres butikker om dagen.

Endret pris 709 ganger

Situasjonen var en helt annen for bare ett år siden.

- Det er to uker til jul, og konkurransen er hardere og tøffere enn på lenge. I Extra-kjeden har vi gjort 709 prisendringer bare i dag. Så vil tiden framover vise om prisene faller ytterligere, sa Kristiansen i Coop Norge til Nettavisen 9. desember.

Han påpekte at det ikke var 709 varer som er satt ned i pris, men at de endret prisen på enkelte varer opptil flere ganger på grunn av konkurransen fra andre kjeder.

Også hos Kiwi raste prisene ned mandag 9. desember 2019.

- I dag har det vært helt texas på prisfronten, og flere varer har rast i pris i dag. I dag har vi justert ned prisene på flere hundre varer, sa Arvin til Nettavisen den gangen.

