Julie Brodtkorb var Ernas høyre hånd. Nå langer hun ut mot regjeringens korona-tiltak for anleggsarbeidere

I mange år var hun kjent som Erna Solbergs statssekretær, strateg og høyre hånd, og som leder for Høyres kvinnegruppe. Det kom nok overraskende på mange da Julie Brodtkorb inntok rollen som administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) i slutten av 2017.

I 2020 har hun vært mer i søkelyset enn noen gang. Med sin sentrale rolle som leder for Norges Banks representantskap, ledet hun evalueringsprosessen fram mot den endelige godkjennelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondsjef.

Nå blåser Julie Brodtkorb ut fra den egentlige sjefsrollen sin. Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) organiserer anleggs-Norge og har nesten 2.300 medlemsbedrifter. I sommer har Julie Brodtkorb tatt lappen på dumper og gravemaskin, og fra dette perspektivet gikk denne uka blant annet knallhardt ut mot helseminister og partikollega Bent Høie i NRK Debatten.

Karantenereglene får alvorlige og irrasjonelle konsekvenser for hennes bedrifter, mener Brodtkorb.

- Det er helt håpløst at du må sitte inne, når jobben din er i friluft, langt unna folk og du ikke har symptomer. Er det ikke lov å bruke huet lenger?, sier hun til Nettavisen.

- Jobber langt unna folk

Julie Brodtkorb mener at karantenereglene ikke fungerer hensiktsmessig for de fleste av hennes medlemsbedriftene. Og det er ikke først og fremst på grunn av arbeidsinnvandring fra røde land.

KRITISERER KARANTEREGLER: - Folk på anlegg jobber alene flere kilometer unna andre folk. De smitter ingen, sier Julie Brodtkorb, administrrende direktør i Maskinentrepenørenes Forbund. I sommer tok hun selv gravemaskin-lappen.

- De aller fleste av våre medlemsbedrifter har stort sett norske ansatte. Men de må også i karantene av ulike årsaker, om de har vært i nærheten av noen som er smittet.

I Debatten viste Høie til at en av grunnene til lav smitte i anleggsbransjen har vært at risikoen har vært lav. Han pekte deretter på at kraftig smitteøkning i Polen øker risikoen kraftig. Høie inviterte så til en dialog for å finne fleksible løsninger. (se innslaget i videoen over)

Men da blandet Høie bygg og anlegg sammen, hevdet Brodtkorb. Ifølge Brodtkorb er det få arbeidsinnvandrere i hennes bransje, med unntak av ekstra bemanning til oppdrag som krever ekstra ressurser. De fleste jobber alene i anlegg langt unna hverandre, forteller hun.

- Jobber alle i anleggsbransjen i ensomhet?



- Nei, og på anlegg der en jobber tett vil selvfølgelig ikke ansatte i karantene være. Vi ber ikke om unntak fra karantenereglene. Men kjører du dumper eller gravemaskin, er du langt unna folk, og det er veldig mange som jobber en og en på en maskin.

ERNAS HØYRE HÅND: Julie Brodtkorb samme med statsminister Erna Solberg på World Economic Forum i Davos, i Sveits, i 2014.

- Da går bedriften konk

Brakkene der ansatte ellers har møttes, er ikke i bruk nå på grunn av korona, forteller Brodtkorb.

- Hvilke konsekvenser får det for anleggsbedriftene om de må følge karantenreglene slavisk?



- Kan du ikke kjøre maskinen, går du konk. Dette dreier seg om 2.300 bedrifter med totalt 40.000 ansatte, og de aller fleste jobber på denne måten. Det største problemet var i mars og april da mange havnet i karantene.

EN ANNEN ROLLE: Som leder for representantskapet i Norges Bank ledet Julie Brodtkorb i vår arbeidet med å evaluere ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondsjef.

De små og mellomstore bedriftene er mye mer opptatt av smittevern enn offentlig ansatte, mener anleggsdirektøren:

- Det får konsekvenser for hele deres virke i generasjoner. Det er ingen som har pålagt oss at ingen får sitte på brakke, men får vi smitte et sånt sted, går vi konkurs. Alt vi ber om er at folk får lov til å sitte for seg selv på maskinen sin.

Brodtkorb håper på en konstruktiv dialog om veien framover.

- Jeg har fått positive signaler, og vi er i allerede i gang med å planlegge hvordan vi kan løse dette. Samtidig skjønner jeg at vi ikke kan ha særregler for hver sektor.

- Hvordan føles det å gå så hardt ut mot partifellene?



- I politikken er man oppdratt til roller. Nå var jeg i rollen som forsvarer for anleggs-Norge, og Bent Høie i rollen som helseminister Det går veldig fint.