Jusprofessor tar Märtha Louise i forsvar: – De er som Petter Pilgaard og Vendela Kirsebom

Siden prinsesse Märtha Louise og sjaman Durek forklarte at de hadde funnet kjærligheten, har vært hundrevis av medieoppslag. Kritikken har haglet, og folk har grått på sjaman-workshop i Stavanger.

Benedikte Høgberg er professor ved Universitetet i Oslo og har egentlig offentlig rett som sitt spesialfelt. Nå går hun utenfor komfortsonen for å forsvare Norges nye kjærlighetspar.

– Man kan gjerne ha en debatt om man bør ha monarki eller republikk i Norge. Men det er lite ryddig å ta den på bakgrunn av prinsessen og sjamanen, sier hun til Nettavisen.

Hun mener det spesielt gikk altfor langt når lederartikler i aviser som Fædrelandsvennen begynner å kreve prinsessens avgang.

Ren hets og forfølgelse

Høgberg mener «forfølgelsen» av paret i pressen minner mest om hets, og at folk flest tross alt gjør mye rart også.

– Folk gjør mye rart. Det gjør også professorer og journalister. Vi bør ha stort nok rom i Norge for en prinsesse som Märtha Louise, sier jusprofessor Benedikte M. Høgberg.

Hun viser til at prinsessen og sjamanen har de samme rettighetene som deg og meg.

– Prinsessen og sjamanen har de samme menneskerettighetene, samme ytringsfrihet og samme trosfrihet som alle andre har. Det å bruke så mye spalteplass på at de er litt annerledes enn mainstream oppfatter jeg som en presseforfølgelse og hetsing.

Professoren mener bør være rom for turtelduene som har funnet kjærligheten, slik det er rom for andre kjendiser.

– Dette er et alminnelig par som har funnet kjærligheten. Det er ikke noe annet enn Petter Pilgaard og Vendela Kirsebom.

– Å gå til det skrittet at man krever at hun skal gå av – Det blir som om jeg sier at fordi Dagbladet skriver noe på lederplass som jeg ikke liker, så må redaktøren gå av, sier Høgberg.

– Men er det ikke litt rart å være prinsesse og fronte den type standpunkter?

– Jeg personlig synes ikke det er veldig rart. Folk gjør mye rart. Også professorer og journalister. Vi må huske at hun tross alt ikke gjør mennesker noe vondt. Hun blir anklaget av vaksinetilhengere og Ingeborg Senneset (kommentator i Aftenposten, journ. anm), fordi de er redd for at noen skal droppe skolemedisin på grunn av sjamanen.

Høgberg har troen på folks tillit til skolemedisinen.

– Jeg tror det norske folk som trenger skolemedisin oppsøker det om de har behov for det. Jeg er ikke bekymret for det. Vi må ha stor nok takhøyde til at vi aksepterer noe så fredfullt som prinsesse Märtha Louise og sjaman Durek, sier hun.

Går utover ytringsfriheten

Høgberg sier at pressens forfølgelse av prinsessen og sjamanen går utover ytringsfriheten for vanlig folk.

– Jeg synes pressen er altfor kjapt ute med å kreve at folk går av på basis av meninger de har. Jeg er bekymret for at deler av pressen egentlig legger et lokk på andres ytringsfrihet, sier hun.

– Slik som Märtha Louise og Dureks ytringsfrihet?

– Ja, og andre som har sympati med deres synspunkter. Fordi de blir latterliggjort hvis de mener det. Vi opprettholder trosfriheten veldig sterkt for de store religionene. Det er noe dobbeltmoralsk når man bare aksepterer allmenn kristendom eller islam, og ikke folks personlige trosoppfatninger.

– Bruker prinsessetittel for å øke billettsalg

UENIG: Vebjørn Selbekk er redaktør i den kristne dagsavisen Dagen.no, og mener Märtha Louise bruker prinsessetittelen for å tjene penger. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

Vebjørn Selbekk som selv har stått midt i stormen av ytringsfrihetsdebatt da han publiserte Muhammed-karikaturene i 2006 er rykende uenig med jusprofessoren. Han forsvarer pressens omtale av paret, og mener det er pressens jobb.

– Hvis pressefolk ikke satte et kritisk søkelys på den virksomheten de driver med, hadde vi ikke gjort jobben vår. Da hadde vi lignet på land som lever i ufrihet, hvor de slipper å svare på ubehagelige spørsmål, sier Selbekk til Nettavisen.

Selbekk mener prinsesse Märtha Louise og sjaman Durek ikke er noen uskyldige offer for pressen, men snarere at de kynisk bruker pressen selv.

– De bruker pressen ganske uforskammet selv. For eksempel tidspunktet det ble offentliggjort at de var et par, var en søndag kveld. Kommunikasjonsmessig er ikke det tilfeldig at de slipper denne nyheten på det tidspunktet. Da kan de dominere hele medieuken. De bruker pressen for å fremme sin agenda og øke billettsalget, sier Selbekk.

– Tror du noen kan bli skremt til taushet av pressens fokus?

– Sånn oppfatter ikke jeg det. Jeg har sett mange som tar dem i forsvar, slik som en av Norges mest anerkjente advokater, Cato Schiøtz, sto frem og støttet prinsessen og det hun står for. Det samme har NRKs fremtredende kulturkommentator gjort. Men når du hevder at du kan snu atomer, hjelpe kreftpasienter og leukemi egentlig har en annen årsak enn legevitenskapen viser, vil de kritiske stemmene dominere, mener Selbekk.

Pass på monarkiet

Redaktøren som er svoren tilhenger av monarkiet, mener vi må være på vakt for republikanerne som vil bruke situasjonen til å fremme sin agenda.

– Jeg er veldig kritisk til den kommersielle utnyttelsen av prinsessetittelen. Men jeg håper vi unngår noe så drastisk som at hun mister prinsessetittelen. Hun er datter av Norges konge, og det vil være så lenge vi har et kongehus.

– Tror du dette sliter på støtten for monarkiet?

– Jeg tror det er ganske slitesterkt. Det er iallfall tydelig i grunnlovsavstemningene på Stortinget at antallet republikanere øker, også på den borgerlige siden av politikken. Nå ser vi med sjamanspetakkelet at det er politikere som etterlyser en ny debatt om monarki og republikk. Vi som er glad i kongehuset må være påpasselig, sier Selbekk.