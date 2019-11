Jussprofessor slår EØS-alarm: Nordmenn har skjulte rettigheter

Nav-skandalen er bare topp av isfjellet, tror jusprofessor

På flere andre områder enn dem omfattet av den pågående Nav-skandalen har nordmenn rettigheter gjennom EØS-avtalen som ikke er godt nok kjent. Det sier professor Christoffer Conrad Eriksen ved institutt for offentlig rett ved Universitet i Oslo til Dagbladet.

Han trekker fram to konkrete eksempler, fritt sykehusvalg innen EU og bestemmelser om utdanning.

EUs pasientrettighetsdirektiv gir norske borgere rett til å velge sykehus og få dekket behandlingen i hele EU-området, så lenge helsehjelpen tilsvarer den samme hjelpen pasienten ville fått i Norge. Utgiftene til behandlingen skal bli refundert av norske myndigheter i etterkant.

Eriksen trekker også fram yrkeskvalifikasjonsdirektivet, der rettigheter som tidsfrister for å få godkjent en utdanning ikke er uttrykt i det norske lovverket.

ESA har kritisert Norge i flere omganger for ikke å følge direktivet og informere norske borgere om rettighetnee.

- Nav-sakene er et spektakulært uttrykk for feil som også kan finnes i mange andre forvaltningssaker. Nordmenn har skjulte rettigheter gjennom EØS-avtalen, som vi ikke er klar over, fordi de er vanskelig å finne i lovverket. Det betyr at det fattes vedtak på flere områder i strid med de rettighetene befolkningen har, sier Eriksen til Dagbladet.



