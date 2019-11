Justisminister Jøran Kallmyr har bestilt Tesla Cybertruck

– Jeg spurte ikke kona en gang - for da hadde jeg aldri fått lov, sier Jøran Kallmyr til Nettavisen.

Den meget spesielle bilen Tesla Cybertruck har høstet ros og ris siden lanseringen den 22. november.

Men kritikken har ikke bitt på Norges justisminister, som torsdag kveld har lagt ut et Facebook-innlegg med ordrebekreftelsen på den nye elbilen.

– Beklager. Satser på at det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse, skriver Kallmyr i innlegget med klar referanse til kona.

Justisministeren får hyllest i kommentarfeltet, og én mann sier: «The Jørminator!» og tommel opp. Andre lurer på om det kan være aktuelt som ny tjenestebil for politiet.

Kallmyr har bestilt seg versjonen med dobbel motor, og 48 mil rekkevidde. Prislappen er 49.900 amerikanske dollar, som tilsvarer omtrent 457.000 norske kroner.

Bilen har fått hyllest for både lang rekkevidde og for å starte på overraskende lav pris. Den er fremhevet som et litt spesielt alternativ, som skal ha ekstrem evne til å tåle det aller meste.

I tillegg har den vist sterk kapasitet til å trekke det aller meste, og Tesla la ut en video hvor bilen trekker den mest populære pickupen, F150.

En drøm for en Frper

Nettavisen tok kontakt med justisministeren som bekrefter torsdag kveld den litt uvanlige bestillingen.

– Dette var en utrolig kul bil. Ved første øyekast var den forferdelig stygg, men etterhvert ble den bare kulere og kulere, sier Kallmyr til Nettavisen.

Etter han så videoen hvor Cybertruck trekker en Ford F-150 opp en bakke, var Kallmyr kjøpt.

– Dette er en ordentlig guttebil for en mann som nærmer seg midtlivskrise. Så jeg måtte bare ha den, sier han og ler høyt.

– Nå har Dubai-politiet vurdert å kjøpe inn denne, blir det bestilling til det norske politiet nå?

– Det var faktisk slik jeg så bilen. Tja, kanskje vi må ta det mest i neste anbudsrunde, sier han og humrer.

– Fremtiden er nok elektriske biler. Med dagens politianbud har man nok ikke kommet langt nok med ladeinfastruktur til at det ville vært mulig akkurat nå, men i fremtiden tror jeg nok politiet vil kjøre elektriske biler, sier Kallmyr.

– Det ble dobbel motor?

– Må jo ha firhjulstrekk! Det er egentlig som en miljøvennlig Hummer dette, sier han og forklarer:

– Det er rett og slett en drøm for en bilinteressert Frper. Det er avgiftsfritt, bompengefritt og alt. Du får det rett og slett ikke mer Frp-vennlig enn det, sier han og ler.

Turte ikke spørre kona

– Du spurte ikke kona om lov altså?

– Nei nei. Jeg spurte ikke engang. Da hadde jeg aldri fått lov.

– Så det ble kjeft da du kom hjem?

– Hun lurte på om det hadde gått en kule varmt, men vi får se om vi henter ut bilen. Den blir satt i produksjon først i 2021, også levert i løpet av 2022.

