Jysk permitterte 98 ansatte - satte salgsrekord

Møbelgiganten Jysk permitterte 98 ansatte. Samtidig forventet ledelsen salgsvekst.

Den 12. mars sto statsminister Erna Solberg på talerstolen og erklærte Norge for nedstengt.

Dagen etterpå gjennomførte Jysk-ansattes hovedtillitsvalgte møte med ledelsen.

Som følge av nedstengningen var det stor frykt for en eksplosjon i permitteringer og arbeidsledighet. Etter klare krav fra både bedrifter og fagforeninger gikk Stortinget inn for en krisepakke som sikret full lønn for alle permitterte den første perioden, og arbeidsgivers andel ble kraftig redusert.

Dermed kunne mange bedrifter permittere ansatte nærmest kostnadsfritt. Jysk-ledelsen begynte forberedelsene for å permittere en rekke ansatte.

Den 23. mars dukker de første permitteringsvarslene opp i selskapet, ifølge dokumenter Nettavisen har gjennomgått. De ansatte fikk bare to dager på å pakke sakene.

«Du varsles med dette om at du på grunn av arbeidsmangel blir permittert om 2 kalenderdager» står det i et av varslene Nettavisen har fått tilgang på.

Fra og med 27. mars var 98 ansatte i Jysk permittert, fordelt på 45,33 årsverk opplyser salgs- og markedssjef Are Bjøntegaard i Jysk Norge.

Forventer salgsvekst mens de permitterer

En uke etterpå, den 3. april kommer det en melding på kjedens interne sider om salgskampanjen «Green week».

«I unormale tider så er det godt når noe er helt normalt. Som om at påsken kommer til tross for situasjonen vi er oppe i, og det gjør også vår fantastiske kampanje Green week, skriver Retail manager Kirsti Lorentzen Bergdahl på Jysks interne sider.

Men Jysk-ledelsen hadde forventet fem prosent salgsvekst for salgskampanjen Green week i samme periode som de sendte ut permitteringsvarsel.

I en annen intern melding fra Lorentzen Bergdahl står det:

– Vi besluttet målsetningen for årets Green week når coronasituasjonen var på det mest kritiske med tanke på antall kunder og vi valgte derfor et lavere omsetningsmål (indeks 105) og heller motivere salg per kunde med et høyere mål (indeks 115), skriver hun.

Men salgskampanjen førte ikke til bare fem prosent omsetningsvekst. Den gikk gjennom taket.

Gladnytt

Den 17. april kommer gladnyheten fra ledelsen på kjedens interne sider. Logistikksjef Henrik Gromada skriver et innlegg om det «fantastiske salget».

– Det hele startet med at salget gikk litt ned, men så eksploderte det online fra 1.500 ordre om dagen til 5.500 ordre om dagen!

Totalt hadde selskapet en vekst på 300 prosent på netthandelsalget, og mengden varer som sendes ut av lageret er ifølge logistikksjefen tilsvarende 140 fulle lastebiler med varer.

– For oss opplever vi det som Black Friday hver dag, skriver Gromada.

I samme melding varsler selskapet at de vil ansette 35 nye i Danmark.

Ledelsen var godt fornøyd

Det var mer å glede seg over. Ifølge omsetningstall for butikkene i Jysk-systemet som Nettavisen har gjennomgått, hadde hele selskapet en omsetningsvekst på 28,3 prosent i april, og 44,9 prosent hittil i mai.

På spørsmål fra Nettavisen opplyser salgs- og markedssjef i Jysk Are Bjøntegaard at de ikke lenger har permitterte i kjeden, og at de siste ble tilbakekalt på jobb den 15. mai.

– Når Jysk like etter permitteringene fikk en kraftig omsetningsvekst, hvordan kan dere forsvare permitteringer av ansatte?

– I perioden har vi hatt både butikker som har overlevert mot foregående år, men vi har også hatt butikker med markant nedgang i perioden. Den største økningen har vi imidlertid sett på online som i mindre grad involverer butikkene, skriver Bjøntegaard i en e-post.

Ifølge interne dokumenter fra kjeden er det imidlertid kun 4 av 99 butikker som hadde nedgang i april måned. Dette er butikkene i Voss, Gol, Kirkenes og Husnes.

En sentral kilde i kjeden opplyser til Nettavisen at det ikke stemmer at onlinesalget ikke involverer butikkene.

– Majoriteten av online salg går via butikk ved at kunden bestiller på nett og henter varene i butikken. Butikkene må dermed håndtere mesteparten av veksten i onlinesalget, sier kilden til Nettavisen.

Ledelsen mener nedstengningen og restriksjoner rundt om i landet er mye av grunnen til permitteringene.

– De regionale reisebegrensningene som enkelte kommuner og regioner innførte medførte betydelig reduksjon av kundefrekvens og de handelssentre, kjøpesentre og andre lokasjoner vi er plassert på reduserte som en konsekvens av dette åpningstidene – vi fulgte omliggende butikkers åpningstider, skriver han og legger til:

– Dette igjen medførte bortfall av arbeidsoppgaver og således grunnlag for permitteringer. Vurderingen av reduserte åpningstider, permitteringer og andre koronarelaterte tiltak ble vurdert sammen med den lokale butikkledelsen og lokale tillitsvalgte, skriver Bjøntegaard.

Han hevder butikkene som har opplevd kundevekst har tilbakekalt medarbeidere fortløpende.