Jysk-sjefene jublet over korona mens ansatte ble permittert

Mens 98 Jysk-ansatte ble permittert, jublet ledelsen over salgsrekord på grunn av «shoppingviruset». Nå beklager kjeden.

Nettavisen kunne nylig avsløre at møbelgiganten Jysk permitterte 98 ansatte samtidig som de forventet solid salgsvekst.

Etter statsminister Erna Solberg forklarte den 12. mars at Norge ville bli stengt ned, var det krisemøter i Jysk. Den 23. mars dukker de første permitteringsvarslene opp, og den 27. mars bekrefter Jysk at 98 ansatte var permittert i kjeden.

Kun få dager etterpå begynner imidlertid en salgskampanje Jysk kaller for «Green week». Ifølge interne dokumenter Nettavisen har fått tilgang på, forventer Jysk å få en omsetningsvekst på 5 prosent som følge av denne kampanjen.

Kraftig vekst

Men kampanjen fører til enorm omsetningsvekst for kjeden, fordi netthandelen tar helt av.

JYSK: Sjefene i Jysk jublet på interne Facebook-sider over «shoppingviruset» mens ansatte ble permittert. Illustrasjonsfoto fra en Jysk-butikk. Foto: Jysk

Ifølge dokumenter Nettavisen har fått tilgang på, fikk Jysk en omsetningsvekst på 28,3 prosent i april.

Jysk-ledelsen forklarer dette med økning i onlinesalget, og at på tross av den sterke veksten var det ikke riktig å tilbakekalle permitterte ansatte tidligere.

– Majoriteten av onlinesalg går via butikk ved at kunden bestiller på nett og henter varene i butikken. Butikkene må dermed håndtere mesteparten av veksten i onlinesalget, sier en sentral kilde i Jysk til Nettavisen.

Imidlertid opplevde kjeden omsetningsvekst også uten å ta med onlinesalget. Ifølge interne rapporter var økningen i april på 21,2 prosent uten onlinesalg. Veksten i betalende kunder i butikk for april var også 12,2 prosent.

Shoppingviruset

Samtidig som salgsveksten økte og ansatte sto permittert, jublet imidlertid Jysk-ledelsen over det de døpte for «shoppingviruset».

I en intern Facebook-chat mellom ledelsen i en sentral del av Jysk ble det delt bilde av rapporten som viser den kraftige omsetningsveksten i selskapet. Det skapte jubel blant toppene i kjeden.

En mann skriver «corona» etterfulgt av en emoji med hjerte og smiletegn. En annen skriver «shopping virus» etterfulgt av latter-emoji.

Skjermbildet av chatten har sirkulert i kjeden, og det er flere som reagerer på det. En sentral kilde i Jysk opplyser til Nettavisen:

– Det er klart det vekker reaksjoner at ledergruppen skriver slikt mens det står mange ansatte permittert som gjerne skulle jobbet. Og de som er igjen jobber døgnet rundt på grunn av sterk omsetningsvekst, sier en sentral kilde i kjeden til Nettavisen.

98 ansatte i Jysk ble permittert på grunn av koronapandemien. Foto: Jysk

– Beklager

Salgs- og markedssjef Are Bjøntegaard uttaler til Nettavisen at denne typen kommentarer ikke hører hjemme i Jysk.

– Den pågående pandemien er overhodet ikke noe å juble over, og vi tar sterk avstand fra den dialogen du referer til, sier Bjøntegaard.

– Representerer dette kulturen i Jysk, og hva mener toppledelsen om at sjefer i kjeden uttrykker seg slik?

– Dette er ikke representativt for den kulturen vi forfekter og verdiene som ligger i selskapet. Som sagt tar vi sterk avstand fra disse meningsytringene og vil følge opp overfor de involverte, sier han.

– Hva slags signal sender dette til personer som er blitt permittert samtidig som ledere jubler over korona?

– Den ukulturen som er gjengitt i omtalte chat er hverken representativ for verdiene våre eller den måten vi ønsker å bli oppfattet, hverken internt eller eksternt. Vi har forståelse for at dette virker støtende på de som bærer negative konsekvenser av koronapandemien og beklager uttalelsene fra denne medarbeideren, sier Bjøntegaard.