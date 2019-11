Kabinansatte livredde for å fly med ulykkesfly

Kabinansatte i flyselskapet American Airlines er livredde for å fly med flytypen som Norwegian nå har på bakken.

Norwegian måtte i mars sette hele flåten av sine 737 Max 8-fly på bakken, etter at flytypen hadde vært involvert i to tragiske dødsulykker i løpet av noen måneder. Luftfartssikkerhetseksperter påpekte at ulykkene hadde skjedd på samme måte.

Pilotene hadde i forkant av begge ulykkene store problemer med å kontrollere flyet, fordi et kontrollsystem ble aktivert som følge av feilaktige signaler (se lenger ned). Den offisielle rapporten om de to dødsulykkene er ennå ikke klar.

Men magasinet Time skriver at kabinpersonale i American Airlines Group Inc. fortsatt er redd for å fly med denne flytypen. Redselen er der, til tross for at det snart er en programvareoppgradering på plass som skal sørge for den nødvendige flysikkerheten.

IKKE REDD: Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs tror det går i orden med Max-flyene og er ikke redd for å ta en tur. Foto: Paul Weaver

Full forklaring, takk

De kabinansattes fagforening i American Airlines sier at de ansatte vil ha en fullstendig versjon av hva som har skjedd. Denne forklaringen må komme fra flyprodusenten Boeing, de amerikanske luftfartsmyndighetene og pilotene før de ansatte tar en endelig avgjørelse

- Jeg snakker med kabinansatte hver dag, og de ber meg om ikke å sende dem opp i det flyet. Vi ønsker å vite at det uten tvil er sikkert å fly, sier fagforeningslederen Lori Bassani i American Airlines til journalister, ifølge Time.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs sier til Nettavisen Økonomi at skepsisen har vært kjent en stund fra flyvende personell til American Airlines og andre flyselskap. Gjennom sine organisasjoner og fagforeninger har de ansatte reservert seg mot å fly med Boeing 737 Max.

Innen 31.12

- Det amerikanske luftfartstilsynet FAA er i gang med prosessen som skal godkjenne Max for kommersielle flyvninger. Basert på det vi vet i dag, er det ventet at Max-flyene mest sannsynlig vil bli godkjent inne årets utgang og kommer i drift igjen i mars 2020. Dette skjer først i USA og deretter i resten av verden, sier Elnæs.

Han sier at når Max-flyene er godkjent av FAA, tror han det skal mye til at flygende personell vil nekte å arbeide om bord på dette flyet.

- Men flyselskapene legger nok opp til et opplegg med trening, testing og gradvis innfasing av Max. Både ansatte og passasjerer skal være komfortable med å arbeide om bord i og booke reiser med flyet.

Får annet tilbud

United Airlines har likevel tilbudt ombooking til en annen flytype til kunder som ombestemmer seg og ikke vil fly med Max. Der er imidlertid usikkert om dette blir til den samme billettprisen og uten tillegg.

Elnæs peker på at feilene er funnet. Det er disse justeringene som Boeing har gjennomført, samt dokumentasjon og treningsopplegg for piloter, som nå skal godkjennes av FAA og andre luftfartstilsyn. Disse godkjennelsene må være på plass før Boeing 737 Max igjen kan bli satt inn i kommersiell drift.

- Boeing 737 Max vil nok være den passasjerflytypen gjennom historien som har gjennomgått de mest omfattende kontrollene og godkjennelsene før det kommer i drift igjen.

Mer enn gjerne

- Derfor anser jeg dette flyet som så sikkert som det overhode er mulig å få et fly til å bli. Jeg stiller mer enn gjerne på den første flyturen med Max i Norge, og det vil nok være med Norwegian. Jeg vil ikke ha noen form for usikkerhet med å booke flyreiser med denne flytypen når det kommer i drift igjen, sier Elnæs.

Han innser likevel at uavhengig av hva han mener, vil det nok være noen som ikke ønsker å booke reiser med Boeing 737 Max, spesielt til å begynne med. Flyanalytikeren mener imidlertid at historien viser at markedet glemmer fort, og det tror han også vil skje for Boeing 737 Max.

- I løpet av en periode, kanskje etter ett års tid, vil det være svært få som reserverer seg for å fly med Max, spår Elnæs.

Ekstrautstyr

Norwegian håper at deres fly kan være i rute igjen i første kvartal neste år. 737 Max-flyene har så langt vært en dyr affære for det børsnoterte flyselskapet. I år utgjør den samlede smellen på 737 Max-flyene 1 milliard kroner i form av tapte inntekter og ekstrautgifter.

Det er altså feil med programvare det handler om og ikke feil på mekaniske deler. De to ulykkesflyene manglet ifølge New York Times begge sensorer som Boeing selger som ekstrautstyr.

Norwegian hadde ikke installert dette tilleggsutstyret på deres Max-flåte, bestående av 18 fly. 737 Max er 20 prosent mer drivstoffeffektiv enn Boeing 737-800, og kabinen er opptil 40 prosent stillere enn andre flykabiner. Det er 189 seter i flyet.

Stiger for bratt

Den antatte årsaken til flystyrtene er feil med en programvare kjent som Maneuvering Characteristics Augmentation System, (MCAS).

MCAS bruker sensorer til å sørge for at nesepartiet på flyet holder seg stabilt eller synker dersom det oppdager at det er en fare for at flyet steiler. Steiling betyr at flyet stiger altfor bratt, den såkalte angrepsvinkelen blir for stor.

Det fører til at farten blir for lav, så flyet mister løftekraft og flyveevne. Hvis det skjer på lave høyder, rekker ikke pilotene å rette opp feilen, avstanden til bakken blir for kort.

Nesa ned

Når et fly steiler, skal pilotene senke nesa på flyet, slik at farten og løfteevnen øker, og de igjen kan stabilisere flyet. Et fly som steiler og ikke gjenvinner løfteevnen, vil falle ukontrollert mot bakken som en hvilken som helst gjenstand i luften

Den kanskje mest kjente og fatale steilingsulykken, var da et Air France-fly med 228 passasjerer og mannskap styrtet over Atlanterhavet i 2009.