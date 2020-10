Kahoot får superinvestor Softbank med på laget

Gjør sitt første storkjøp i Norge.

Når den japanske teknologi-kjempen Softbank gjør investeringer, følger hele verden med. Nå har den rettet øynene mot Norge og inngått en megaavtale med det norske suksessselskapet Kahoot.

Tirsdag morgen ble det kjent av selskapet går tungt inn i Kahoot, med en investering på 1,98 milliarder kroner. Det skjer gjennom en såkalt rettet emisjon, der det utstedet nye aksjer og de nåværende aksjonærene blir vannet ut.

Etter avtalen vil Softbank eie 9,69 prosent av Kahoot.

De blir dermed største eier i Kahoot, foran Jan Haudeman-Andersen, Microsoft og daglig leder Eiert Hanoa.

STOREIER: Eilert Hanoa i Quiz-selskapet Kahoot. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Til tross for dette, er denne nyheten trolig svært gode nyheter for de som investerer i Softbank, ettersom teknologikjempen er en av verdens mest velansette investorer i teknologi- og oppstartsselskaper.

Softbank, under sin legendariske grunnlegger Masayoshi Son, investerte i Yahoo allerede på 90-tallet. Senere ble de spesielt kjent for storinvesteringen i den kinesiske nettbutikken Alibaba, som i dag er et av verdens 10 største selskaper. Selskapet har også investeringer i Amazon, Tesla, Microsoft (som også har investert i Kahoot) og Netflix.