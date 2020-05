Kahoot-sjefen har kjøpt «en av Norges sikreste boliger» for 38 millioner kroner

Eilert Hanoa har kjøpt boligen med alt du kan ønske deg i krisetider - og litt til.

I annonsen står det at eneboligen i Holmenkollåsen er «virologisk, bakterielt og radioaktivt sikret». I tillegg til å være pandemisk sikker, har den 446 kvadratmeter store boligen i Voksenkollen i Oslo tekniske installasjoner som «garanterer dekontaminert lufttilførsel og renset vanntilførsel».

Dagens Næringsliv skriver onsdag at det er Kahoot-toppsjef og Mamut-gründer Eilert Hanoa som har kjøpt boligen til 38 millioner kroner. Selgeren er OSO Hotwater-arving Christoffer Braathen.

Soverom med karbonmaling

I det Privatmegleren og Braathen i mars kunne lokke med som «en av Norges sikreste boliger», følger det også med panoramautsikt, sol og høy standard, ifølge annonsen. Braathen kjøpte boligen for 15 millioner kroner i 2009, og skal ha brukt 10 millioner kroner på oppussing, ifølge Finansavisen.

Da DN Magasinet fikk slippe inn i villaen i 2016, skal det ha kommet frem at alle soverommene var malt med karbonmaling for å hindre mobilstråling, samt at sengetøyet var jordet.

Mer opptatt av beliggenheten og huset

Eilert Hanoa, som tidligere i dag kunne vise til kraftig omsetningsvekst for de første månedene av 2020 i Kahoot, er mest kjent for å ha grunnlagt økonomistyringssystemet Mamut, som senere ble kjøpt opp av Visma. Hanoa var den første aktive investoren i Kahoot, og er i dag administrerende direktør i quiz-selskapet.

Til Dagens Næringsliv sier Hanoa at han og familien kjøpte boligen i Voksenkollen for beliggenheten og huset.

– Det tekniske og virus-sikringen var uvesentlig, men følger nødvendigvis med, sier Hanoa til DN.

