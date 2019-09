Kalkulator viser om du har fått riktig lønnsøkning

Med denne kalkulatoren kan du sjekke om du henger med i lønnsutviklingen blant dine kolleger og i samfunnet forøvrig.

Nettavisen og Smarte Penger har utviklet en kalkulator der du kan se om du har fått lønnsøkningene du bør ha fått gjennom årenes løp. Der får du svar på hvor mye du skal ha i lønn nå om du tjente for eksempel 400.000, 500.000 eller 600.000 kroner for ti år siden. Du legger selv inn året og lønnen du vil sjekke mot.



Hva så om du ikke er på det lønnsnivået som kalkulatoren sier? Trine Larsen er profesjonell hodejeger i Hammer & Haneborg og har ett krystallklart råd til de som er misfornøyde og vil snakke med sjefen:

- Ikke bruk «jeg har krav på»-argumentasjon, sier Larsen.

Hun ber deg heller synliggjøre hva du bidrar med og skaper på jobb.

- Tenk godt igjennom argumentasjonene dine, bruk konkrete eksempler på hva du bidrar med. Sett en verdi på det. Bidrar du til arbeidsplassen er lønnsom? Bidrar du til at avdelingen din når de målene dere skal? Bidrar du med noe mer enn akkurat det du må? eksemplifiserer hun.

Og legger til:

- Uansett, den enkleste måte å gå opp i lønn på er faktisk å bytte jobb.

Så mye har lønnen utviklet seg

Lønnsveksten har vært stor over tid, men ikke de siste årene. Siden krigen har den samlet sett vært formidabel.

I 2018 var var gjennomsnittslønnen 547.300 kroner, med en forventning om en lønnsøkning på 3,3 prosent vil den øke til 565.400 kroner i 2019.

I 1985 var gjennomsnittlønnen omtrent 126.000 kroner. Siden den gang har lønnen mer enn femdoblet seg.

Rett etter krigen var gjennomsnittslønnen på bare 4.500 kroner. I dag er altså lønnsnivået omtrent 125 ganger høyere enn det var før krigen.

I starten av de harde tredveårene var lønnen på omtrent 2500 kroner. På grunn av de vanskelige tidene sank lønnen de nærmeste årene, og lønningene kom ikke opp på samme nivå før i 1937.

Reallønnsøkningen

Prisene har også økt mye siden krigen. Et bedre mål på hvor stor forbedringen har vært er hvor høy reallønnsøkningen har vært. Dette er litt forenklet forskjellen mellom lønnsøkningen og inflasjonen.

I gjennomsnitt har reallønnsøkningen vært på 2,4 prosent siden 1945. Det gir over tid et enorm forbedring i folks kjøpekraft.

Fra 1985 har den vært på 1,8 prosent. Fra 2010 har den gått ned til 0,9 prosent. Reallønnsøkningen går altså nedover.

Lønnsutviklings-kalkulator

Med denne kalkulatoren kan du beregne hva lønnsutviklingen og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall. Du kan regne tilbake fra 1945.

I denne kalkulatoren kan du også se hva reallønnsutviklingen har vært i den perioden du ser på. Også inflasjonen blir beregnet for samme periode.

Du kan for eksempel se om lønnsutviklingen din har holdt tritt med gjennomsnittet.

Her finner du lønnsutviklings-kalkulatoren.

Slik har lønnsutviklingen vært siden 1985

Dette er utviklingen i lønningene siden 1985. Tabellen viser:

Hva den gjennomsnittlige lønnsinntekten har vært

Lønnsveksten i prosent

Inflasjonen i prosent

Reallønnsøkningen i prosent



Gjen.sn. Lønns-

Reallønns- År inntekt vekst Inflasjon økning 1985 125 800 7,5 % 5,6 % 1,9% 1986 137 900 9,6 % 7,1 % 2,5% 1987 150 600 9,2 % 8,7 % 0,5% 1988 162 200 7,7 % 6,7 % 1,0% 1989 169 300 4,4 % 4,6 % -0,2% 1990 177 300 4,7 % 4,1 % 0,6% 1991 186 500 5,2 % 3,5 % 1,7% 1992 193 500 3,8 % 2,3 % 1,4% 1993 200 200 3,5 % 2,3 % 1,2% 1994 206 300 3,0 % 1,4 % 1,6% 1995 213 000 3,2 % 2,5 % 0,7% 1996 222 600 4,5 % 1,2 % 3,3% 1997 235 800 5,9 % 2,6 % 3,3% 1998 252 900 7,3 % 2,2 % 5,0% 1999 263 300 4,1 % 2,3 % 1,8% 2000 277 300 5,3 % 3,1 % 2,2% 2001 290 100 4,6 % 3,0 % 1,6% 2002 309 400 6,7 % 1,3 % 5,4% 2003 319 400 3,2 % 2,5 % 0,8% 2004 330 800 3,6 % 0,4 % 3,1% 2005 342 200 3,4 % 1,6 % 1,9% 2006 358 500 4,8 % 2,3 % 2,5% 2007 379 400 5,8 % 0,8 % 5,1% 2008 402 200 6,0 % 3,8 % 2,2% 2009 415 800 3,4 % 2,1 % 1,3% 2010 432 800 4,1 % 2,5 % 1,6% 2011 449 900 4,0 % 1,2 % 2,7% 2012 465 800 3,5 % 0,8 % 2,8% 2013 482 900 3,7 % 2,1 % 1,6% 2014 497 600 3,0 % 2,1 % 1,0% 2015 511 200 2,7 % 2,2 % 0,6% 2016 519 600 1,6 % 3,5 % -1,9% 2017 531 700 2,3 % 1,9 % 0,4% 2018 547 300 2,9 % 2,8 % 0,1% 2019 565 400 3,3 % 2,5 % 0,8%

Tallene er hentet fra SSB, og bearbeidet av Smarte Penger.

Helt nøyaktige tall finnes ikke for gjennomsnittlig lønnsnivå. Men tallene er mye mer presise for de siste årene, enn for en god del år tilbake. Men også de eldre tallene gir en meget god pekepinn på lønnsnivået for en stund siden.