Kamp mot klokka: Trygler tusenvis av arbeidsfolk om å bli igjen i Norge

Full mobilisering i Olje-Norge før grensene stenger ved midnatt. – Føles veldig urettferdig.

Onsdag innførte statsminister Erna Solberg (H) og regjeringen de strengeste innreisereglene siden 12. mars.

– Det betyr at mange arbeidsinnvandrere ikke kan komme de neste ukene, sa Erna Solberg innledningsvis under pressekonferansen.

Beskjeden kom brått på for flere, inkludert tunge aktører i oljebransjen – som i stor grad er avhengig av arbeidsinnvandrere for å få prosjektene i havn.

Nå jobber verftene og andre oljetunge bedrifter langs kysten på spreng for å sikre nok arbeidskraft for de kommende ukene.

Les mer: - Nå er grensene praktisk talt stengt

Forsøker å holde igjen utenlandske arbeidstakere

– Vi hadde i underkant av 400 som skulle komme til oss for disse ukene. Det blir alvorlig for oss allerede nå, og vi jobber med tiltak for å begrense konsekvensene for våre kunder, sier Bård Bjørshol, administrerende direktør i Kaefer Energy, et av landets største ISO-selskaper rettet mot olje- og gassindustrien.

Bjørshol og Kaefer-ledelsen forsøker nå å få flest mulig av arbeidsinnvandrerne som allerede er i Norge å bli noen uker til.

Det samme gjelder Aker Solutions, som har hundrevis av arbeidsinnvandrere på vei ut av Norge etter endt turnus.

– Det er snakk om 950 personer fordelt på fire verft. Vi er nå i dialog med de ansatte og deres organisasjoner for å se hva som er mulig å få til, sier mediekontakt Odd Naustdal i Aker Solutions.

Aker Solutions har verft i blant annet Egersund, Sandnessjøen, Verdal og Stord. Naustdal sier at selskapet i første omgang forholder seg til at grensene stenger i to uker, og håper at de nye reglene blir så kortvarige som mulig.

Les mer: Hver fjerde som kom til Norge, slapp karantene: - Litt uhyggelig følelse

Oljeservice-selskapet Aibel jobber i disse dager med to store prosjekter for Equinor - bygging av Johan Sverdrup fase to og oppgradering av Njord Bravo.

– Vi har i overkant av 500 utenlandske arbeidere som har jobbet her i fire eller to uker, og som etter planen skulle returnere til hjemlandene sine. Vi jobber med å forlenge oppholdet deres hos oss, sier Mona Winge i Aibel og fortsetter:

– Mange av disse har vært lenge hjemmefra og ønsker å dra. Men vi går i dialog og forsøker å finne en løsning.

De utenlandske arbeiderne jobber med stillastjenester, isolering og overflatebehandling, og fraværet av disse i 14 dager eller mer vil helt klart påvirke prosjektene, ifølge Aibel.

– Men om prosjektene blir forsinket, er for tidlig å si, sier Winge.

Les mer: EU og AstraZeneca enige om å løse leveringsproblemer

Disse slipper karantene Her er unntakene som gis fra karantenereglene:

Personer som kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har hatt covid-19. Personer som kommer til Norge for å gjennomføre avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn. Tilsvarende gjelder de som kommer tilbake til Norge etter å ha gjennomført samvær i utlandet. Dette gjelder ikke for personer som ankommer fra Storbritannia eller Sør-Afrika. Personer som pendler mellom Norge og områder i Sverige og Finland i forbindelse med sin daglige jobb. Personer som norske statlige myndigheter har invitert av utenrikspolitisk viktige grunner. Personer som skal besøke nærstående som er alvorlig syk eller døende, eller delta i bisettelse eller begravelse til nærstående.

– Føles urettferdig

Ringvirkningene av de nye reglene for innreise blir spesielt synlige i oljetunge Rogaland og Vestlandet, hvor eksport og import er en viktig del av mange bedrifters virke.

– Dette er så inngripende tiltak at det fort kan få store konsekvenser. Oljepakken fra regjeringen har gitt disse bedriftene et løft, men nå er det mange som kommer til å få problemer. De fleste bransjer vil nok klare å finne en løsning for de neste to ukene, men dersom dette blir mer langvarig, vil dette bli tøft. Da må vi på på plass lettvinte systemer for dispensasjonsordninger, sier NHO Rogaland-sjef Tone Grindland til Nettavisen.

Kaefer Energy-sjef Bjørnshol forteller at det kan bli vanskelig å møte kundenes ønsker når selskapet ikke kan ta inn utenlandske arbeidstakere.

Han understreker at Kaefer gjennom koronaperioden har hatt omfattende systemer for test før utreise, test ved ankomst, samt før hjemreise.

– Det føles urettferdig, tatt i betraktning at vi opptrer veldig seriøst og ikke har noen hendelser hvor vi har bragt smitte ut til befolkningen som følge av dette regimet. Når noen mindre seriøse bedrifter og personell opptrer uten å ta hensyn til seriøsiteten og alvoret i situasjonen, så er det synd. Vi får bare se an situasjonen og hvordan den utvikler seg fremover, sier Bjørshol.

Aker Solutions' Naustdal sier han ikke ønsker å fordele skyld, men understreker at selskapet har opptrådt ansvarlig gjennom koronapandemien.

– Helt siden mars i fjor har vi samarbeidet tett med helsemyndighetene for å unngå smittespredning hos oss og i lokalsamfunnene. Vi har hatt strengere smittevernrutiner enn det myndighetene har krevd av oss, og har ikke hatt noen form for overføring av smitte til lokalbefolkningen, sier Naustdal.

Les mer: Stort smitteutbrudd på byggeplass i Oslo

Reklame Lansert i dag: Dette er det eneste stedet du får tak i Ultraboost 21